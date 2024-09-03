Смачні, багато начинки, але без ліплення: цей спосіб сподобається всім любителям пельменів
Любителі «чаклунів», фаршированих перців й інших страв з рубленого м'яса оцінять рецепт пельменів, які запропонувала приготувати фублогерка Alina FooDee.
Кулінарка запам’яталася шанувальникам своїм ляльковим голосом та вмінням приготувати звичайні страви по-новому, а смак від цього тільки виграє.
Цього разу блогерка запропонувала приготувати пельмені, які не потрібно ліпити.
«Цей спосіб приготування пельменів без ліплення мене дуже здивував і порадував! Пельмені виходять дуже смачні, тонке тісто та багато м'ясної начинки. Ідеальний рецепт пельменів, якщо ви не хочете замішувати тісто та ліпити пельмені, а пельменів хочеться!» — зазначила вона.
Інгредієнти:
Фарш — 500 г
Цибуля — 2 шт. (250 г)
Сіль, мелений перець — за смаком
Яйце — 2 шт.
Вода — 3 ст.л.
Сіль
Борошно
Для варіння пельменів:
Лавровий лист
Чорний перець — 8−10 горошин.
Приготування:
Підготувати фарш, зробити з нього невеликі кульки.
Яйця збити з сіллю та перцем.
Кожну кульку з фаршу спочатку занурити у збиті яйця, а потім обваляти у борошні. Таку процедуру повторити 2−3 рази.
Готові кульки відварити, як звичайні пельмені.
Більш детально процес приготування Аліна показала у своєму ролику.
Нагадаємо, нещодавно всім знайому шарлотку з яблук Аліна запропонувала приготувати на сковороді. Цей спосіб дуже актуальний зараз, коли електрику часто вимикають.215
Читайте нас у Facebook