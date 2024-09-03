Смачні, багато начинки, але без ліплення: цей спосіб сподобається всім любителям пельменів

Любителі «чаклунів», фаршированих перців й інших страв з рубленого м'яса оцінять рецепт пельменів, які запропонувала приготувати фублогерка Alina FooDee.

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Кулінарка запам’яталася шанувальникам своїм ляльковим голосом та вмінням приготувати звичайні страви по-новому, а смак від цього тільки виграє.

Цього разу блогерка запропонувала приготувати пельмені, які не потрібно ліпити.

«Цей спосіб приготування пельменів без ліплення мене дуже здивував і порадував! Пельмені виходять дуже смачні, тонке тісто та багато м'ясної начинки. Ідеальний рецепт пельменів, якщо ви не хочете замішувати тісто та ліпити пельмені, а пельменів хочеться!» — зазначила вона.

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Інгредієнти:

Фарш — 500 г

Цибуля — 2 шт. (250 г)

Сіль, мелений перець — за смаком

Яйце — 2 шт.

Вода — 3 ст.л.

Сіль

Борошно

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Для варіння пельменів:

Лавровий лист

Чорний перець — 8−10 горошин.

Приготування:

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Підготувати фарш, зробити з нього невеликі кульки.

Яйця збити з сіллю та перцем.

Кожну кульку з фаршу спочатку занурити у збиті яйця, а потім обваляти у борошні. Таку процедуру повторити 2−3 рази.

Готові кульки відварити, як звичайні пельмені.

Більш детально процес приготування Аліна показала у своєму ролику.

Нагадаємо, нещодавно всім знайому шарлотку з яблук Аліна запропонувала приготувати на сковороді. Цей спосіб дуже актуальний зараз, коли електрику часто вимикають.

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