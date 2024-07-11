Схожі на деруни та пельмені одночасно: як приготувати смачні «чаклуни» з картоплі

Тим, хто любить деруни, сподобається також страва з тертої картоплі з начинкою з м’ясного фаршу. Називаються такі коржики «чаклуни».

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На смак вони одночасно схожі на деруни та пельмені, пише сайт «Бабусини рецепти».

Коржики обсмажуються до золотистої скоринки, а потім тушкують у соусі.

«Чаклуни» зазвичай подають зі сметаною або соусом на основі сметани та смаженої цибулі. Це ситна та смачна страва, яка може стати відмінним вибором для обіду або вечері.

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Інгредієнти для начинки:

Фарш — 600 г;

Цибуля — 1 шт.;

Перець чорний мелений — дрібка;

Сіль — ⅓ ч.л.

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Інгредієнти для тіста:

Картопля — 1200 г;

Цибуля — 1 шт.;

Яйце — 1 шт.;

Борошно — 4 ст.л.;

Сіль — ½ ч.л.

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Інгредієнти для соусу:

Гриби — 300 г;

Цибуля — 1 шт.;

Сметана — 200 г;

Вода — 200 мл;

Борошно — 1 ст.л.

Перець чорний мелений — дрібка;

Сіль — ⅓ ч.л.

Приготування:

Для начинки у фарш через м’ясорубку подрібнити цибулю, змішати, посолити та поперчити.

Натерти для тіста очищену картоплю на маленьких зубчиках терки та цибулю.

Віджати через марлю масу від зайвої рідини. Залишити лише крохмаль, що осів на дно.

Викласти крохмаль до картопляної маси, додати яйце, сіль та борошно. Замішати еластичне та злегка липке тісто.

Сформувати з фаршу невеликі котлети, які загорнути в тісто.

Обсмажити на сковороді в олії до золотистої скоринки з усіх боків.

Викласти «чаклуни» в каструлю з товстим дном, влити трохи води й тушкувати приблизно 25 хвилин.

Для соусу дрібно нарізати цибулю. Пластинками нарізати гриби. У сковороді спершу обсмажити цибулю, потім до неї додати гриби.

Смажені гриби з цибулею залити сумішшю сметани та води, посолити та поперчити.

Подавати «чаклуни» варто з цим грибним соусом. Виходить ситна смачна страва.

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