Фаршировані перці по-літньому: нове відкриття фудблогерки з ляльковим голосом

Влітку навіть готувати хочеться по-особливому, аби звичайні страви набували нових відтінків і звучань. Тим більше, що під рукою так багато стиглих соковитих овочів, що визріли під щедрим українським сонцем.

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Саме так вважає відома фублогерка-мільйонниця Alina FooDee, яка запам’яталася шанувальникам своїм ляльковим голосом і стрункою фігурою. Ще б пак, адже навіть звичні ситні страви вона здатна приготувати по-новому, зробивши їх менш калорійними, проте не менш смачними.

Такий підхід вона застосувала і нині, замінивши у фаршированих перцях рис незвичним інгридієнтом, а саме — натертим кабачком (чи ж цукіні).

«Дуже смачні та ароматні фаршировані перці. Страва виходить соковитою і легкою», — говорить дівчина.

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Перелік інгридієнтів:

перці — 5−7 шт;

морква — 1 шт;

цибуля — 1 шт;

кабачок — 1 шт;

часник — 1 зубчик;

фарш — 600 г;

Для соусу:

томатний сік — 500 мл;

цукор — 1/3 ч.л. (щоб збалансувати кислоту томатного соку);

сіль, чорний перець — за смаком;

лавровий лист — 1 шт.

Етапи приготування

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Етап 1. Почистіть перці від насіння і посоліть.

Етап 2. Подрібніть цибулю і часник, а моркву натріть на тертці. Спасеруйте овочі на олії.

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Етап 3. Натріть кабачок, змішайте його з сирим фаршем і додайте підсмажену цибулю з морквою.

Етап 4. Нафаршируйте перці овочевою начинкою з фаршем, додайте томатний сік з цукром і спеціями і тушкуйте протягом години на слабкому вогні.

Смачного!

Зверніть увагу також на рецепт фаршированих перців по-турецьки, які взагалі готуються без м’яса.

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