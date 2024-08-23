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Фаршировані перці по-літньому: нове відкриття фудблогерки з ляльковим голосом

16:26 24 серпня 2024
Фарширований перець

Влітку навіть готувати хочеться по-особливому, аби звичайні страви набували нових відтінків і звучань. Тим більше, що під рукою так багато стиглих соковитих овочів, що визріли під щедрим українським сонцем.

Саме так вважає відома фублогерка-мільйонниця Alina FooDee, яка запам’яталася шанувальникам своїм ляльковим голосом і стрункою фігурою. Ще б пак, адже навіть звичні ситні страви вона здатна приготувати по-новому, зробивши їх менш калорійними, проте не менш смачними.

Такий підхід вона застосувала і нині, замінивши у фаршированих перцях рис незвичним інгридієнтом, а саме — натертим кабачком (чи ж цукіні).

«Дуже смачні та ароматні фаршировані перці. Страва виходить соковитою і легкою», — говорить дівчина.

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Перелік інгридієнтів:

  • перці — 5−7 шт;
  • морква — 1 шт;
  • цибуля — 1 шт;
  • кабачок — 1 шт;
  • часник — 1 зубчик;
  • фарш — 600 г;
  • Для соусу:
  • томатний сік — 500 мл;
  • цукор — 1/3 ч.л. (щоб збалансувати кислоту томатного соку);
  • сіль, чорний перець — за смаком;
  • лавровий лист — 1 шт.

Етапи приготування

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Етап 1. Почистіть перці від насіння і посоліть.

Етап 2. Подрібніть цибулю і часник, а моркву натріть на тертці. Спасеруйте овочі на олії.

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Етап 3. Натріть кабачок, змішайте його з сирим фаршем і додайте підсмажену цибулю з морквою.

Етап 4. Нафаршируйте перці овочевою начинкою з фаршем, додайте томатний сік з цукром і спеціями і тушкуйте протягом години на слабкому вогні.

Смачного!

Зверніть увагу також на рецепт фаршированих перців по-турецьки, які взагалі готуються без м’яса.

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