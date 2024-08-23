Фаршировані перці по-літньому: нове відкриття фудблогерки з ляльковим голосом
Влітку навіть готувати хочеться по-особливому, аби звичайні страви набували нових відтінків і звучань. Тим більше, що під рукою так багато стиглих соковитих овочів, що визріли під щедрим українським сонцем.
Саме так вважає відома фублогерка-мільйонниця Alina FooDee, яка запам’яталася шанувальникам своїм ляльковим голосом і стрункою фігурою. Ще б пак, адже навіть звичні ситні страви вона здатна приготувати по-новому, зробивши їх менш калорійними, проте не менш смачними.
Такий підхід вона застосувала і нині, замінивши у фаршированих перцях рис незвичним інгридієнтом, а саме — натертим кабачком (чи ж цукіні).
«Дуже смачні та ароматні фаршировані перці. Страва виходить соковитою і легкою», — говорить дівчина.
Перелік інгридієнтів:
- перці — 5−7 шт;
- морква — 1 шт;
- цибуля — 1 шт;
- кабачок — 1 шт;
- часник — 1 зубчик;
- фарш — 600 г;
- Для соусу:
- томатний сік — 500 мл;
- цукор — 1/3 ч.л. (щоб збалансувати кислоту томатного соку);
- сіль, чорний перець — за смаком;
- лавровий лист — 1 шт.
Етапи приготування
Етап 1. Почистіть перці від насіння і посоліть.
Етап 2. Подрібніть цибулю і часник, а моркву натріть на тертці. Спасеруйте овочі на олії.
Етап 3. Натріть кабачок, змішайте його з сирим фаршем і додайте підсмажену цибулю з морквою.
Етап 4. Нафаршируйте перці овочевою начинкою з фаршем, додайте томатний сік з цукром і спеціями і тушкуйте протягом години на слабкому вогні.
Смачного!
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