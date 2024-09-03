Неочікуваний стиль: дизайнери про особняк Дженніфер Еністон за 21 мільйон доларів

Шанувальники серіалу «Друзі» добре знайомі з нью-йоркською квартирою Моніки Геллер, яку героїня Дженніфер Еністон Рейчел Грін називала домівкою протягом шести сезонів. Але за межами екрана актриса живе в сонячному Бель-Ейрі, в прекрасному будинку вартістю 21 мільйон доларів, який знаходиться зовсім недалеко від квартири «Друзів» у Грінвіч-Віллидж.

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Хоча зрозуміло, що житло Джен є найкращим прикладом її бездоганного смаку, шанувальники можуть не очікувати такого стилю інтер'єру, який обрала голлівудська ікона, пише hellomagazine.

У створенні інтер'єру актрисі допомагав дизайнер Стівен Шедлі. Його та Дженніфер спільне бачення полягало в тому, щоб «зберегти модерністський дух оригінального плану, пом'якшивши при цьому деякі його різкі лінії та оформивши інтер'єр тактильними предметами з органічною обробкою та такими ж меблями». Сімейна кімната, яка стала першим проєктом дизайнера із голлівудською зіркою, безумовно, вийшла дуже гарною.

«Джен хотіла більярдний стіл у своїй сімейній кімнаті, — написав Стівен в інстаграмі. - Я знайшов вінтажну модель Brunswick c. 1905 на eBay! Вона їй сподобалася, і ми її придбали! Ретельно відреставрований і встановлений поруч з баром, цей стіл став першокласною пам'яткою!».

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Окрім центрального більярдного столу, у приміщенні є вигнута барна стійка з теплого дерева з незвичайним підвісним освітленням. У кімнаті змішуються текстури з кам'яними стінами та дерев'яною підлогою, а відчуття життя вносять великі рослини.

«Використання тональної колірної палітри дуже добре спрацювало в цьому просторі, — розповідає Софі Клемсон з The Living House в інтерв'ю HELLO! — Якщо не бути обережним, тональна палітра кольорів може мати невдалий вигляд, але поєднання теплих деревних відтінків і фактурних оздоблень у цьому приміщенні спрацювало блискуче. Мені подобається, як яскраві відтінки пробиваються крізь зелень і темно-синю джинсову тканину більярдного столу».

Це елемент інтер'єру, за який відповідала сама зірка.

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«Джен приваблює дерево, камінь і бронза — матеріали, які мають справжню субстанцію і глибину, — розповів Стівен журналу Architectural Digest. - Незалежно від того, наскільки красивим або гламурним є щось, воно має бути теплим і привабливим».

В інших частинах будинку можна знайти неймовірний задній двір з панорамним видом на басейн, а також окремий простір з розкішним душем на свіжому повітрі. Її спальня зі скляними стінами також наче з розкішного готелю, і з неї відкривається неймовірний краєвид на зелені околиці.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали також про те, що Дженніфер Еністон може закрутити роман з Беном Аффлеком після його розлучення.

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