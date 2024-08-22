«Була закохана роками»: зірка Голлівуду може закрутити роман з Беном Аффлеком після його розлучення
Дженніфер Лопес і Бен Аффлек офіційно збираються розлучитися. Лопес подала заяву 20 серпня 2024 року та зазначила, що вони розійшлися як пара у квітні 2024 року. Поки майбутні колишні зайняті розлученням, у Дженніфер Еністон, можливо, з'явився шанс знайти своє щастя, пише видання Cheat Sheet.
Джерело розповіло, що у Еністон роками була «невелика закоханість» в Аффлека, хоча вона ніколи не йшла на зближення, оскільки актор зазвичай був у стосунках.
«Джен безсумнівно була закохана в Бена протягом багатьох років, але він завжди був у дуже серйозних, тривалих стосунках, — сказав інсайдер, близький до Еністон. — Але зміни витають у повітрі».
Джерело додало, що Дженніфер Еністон має «реальну можливість надолужити втрачений час» з Беном Аффлеком, коли він переживає розлуку з Лопес.
«Вони ніколи раніше не були самотні одночасно, і Джен десятиліттями була справжнім фанатом Бена», — додав інсайдер.
Щобільше, що акторка сама зізнавалася, що хоче нарешті покінчити із самотністю.
Тим часом Дженніфер Лопес, схоже, насолоджується життям без Бена Аффлека. А Бен влаштовує грандіозну вечірку з нагоди розлучення.
Фото Getty Images28
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