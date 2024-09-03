Карти Таро обіцяють, що восени у деяких людей буде грошовий підйом, у інших — велика удача, а ще у однієї групи українців почнуться вдалі проєкти.

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А що саме принесе нам вівторок, 3 вересня, йдеться у розкладі астрологині Олени Кузьмич, який вона зробила на прохання українського видання.

ОВЕН (21 березня-20 квітня) — Карта дня «Двійка кубків»

Шукайте тих, хто вас підтримає. У стосунках не забувайте про дружні емоції. На роботі заплануйте подальший розвиток.

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ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня) — Карта дня «Вісімка жезлів»

Рухайтеся вперед. У любові додайте драйву. На роботі дійте активніше.

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БЛИЗНЮКИ (22 травня-21 червня) — Карта дня «Туз мечів»

Інтелект — основна ваша зброя. У стосунках не забувайте про біль. На роботі проявіть професіоналізм.

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РАК (22 червня-22 липня) — Карта дня «Туз кубків»

Стрибайте у пристрасть. У любові наважтеся на більше. На роботі не приховуйте почуттів.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня) — Карта дня «П'ятірка мечів»

Вас можуть образити. У стосунках приховайте ваші почуття. На роботі спробуйте захистити свою позицію.

ДІВА (24 серпня-23 вересня) — Карта дня «Дев'ятка жезлів»

Ви заганяєте себе в межі. У любові зайві емоції вам заважатимуть. На роботі дійте так, щоб не створювати собі проблем.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня) — Карта дня «Сила»

Продемонструйте силу. У коханні проявіть характер. А на роботі — професіоналізм.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада) — Карта дня «Шістка пентаклів»

Працюйте та отримаєте результат. У стосунках проявіть вдячність. А русі кар'єрними сходами сміливо долайте виклики.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня) — Карта дня «Місяць»

Приховане стане явним. У любові більше довіряйте партнеру. Сподівайтеся на краще на роботі.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня) — Карта дня «Король пентаклів»

Можете досягнути того, чого прагнете — головне — докласти зусиль. Рухайтеся вперед у стосунках. На роботі варто обрати мету для розвитку.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого) — Карта дня «Вісімка пентаклів»

Працюйте над вашими ідеями. У любові дійте активніше. На роботі працюйте з усіх сил.

РИБИ (21 лютого-20 березня) — Карта дня «Сімка мечів»

Не почувайтеся обкраденими. У коханні вам можуть зробити боляче. Шукайте більше опори на роботі.

Також до уваги любителів передбачень приводимо гороскоп на вересень від мольфара Макса Гордєєва — він зробив його для кожного знаку зодіаку.

Крім того, нагадаємо, що обіцяє система Таро українцям на цьому тижні у фінансовому плані.

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