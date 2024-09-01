Автомобілістам готують удар по гаманцю: за що доведеться платити більше

Разом з підвищенням цін на пальне на автомобілістів з початку жовтня може чекати ще один «сюрприз» від нардепів у вигляді нових фінансових стягнень, зокрема на автомобілі.

ВІДЕО ДНЯ

Такий прогноз зробив в інтерв'ю Олег Назаренко, голова Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів та дилерів.

Уже найближчими днями профільний парламентський Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики може розглянути доопрацьований законопроєкт, який передбачає підвищення податків і зборів, а також введення нових стягнень.

За словами Назаренка, однією з головних змін у цьому законопроєкті може стати запровадження нового податку на перепродаж автомобілів.

РЕКЛАМА

Зараз в Україні вже існує податок на перепродаж автомобілів, який становить 3%, 4% або 5% залежно від вартості автомобіля. Однак у новому законопроєкті йдеться про можливе збільшення цього податку, що може суттєво вплинути на ринок автомобілів у країні. Замість військового збору 15% при першій реєстрації нових автомобілів, який зараз сплачується, пропонується запровадити більш загальний податок на перепродаж транспортних засобів.

Крім того, законопроєкт передбачає зміну механізму щомісячного авансового платежу податку на прибуток для автозаправних станцій (АЗС), залежно від обсягу їхніх резервуарів. Це може призвести до додаткових фінансових навантажень на власників АЗС і потенційно вплинути на вартість палива для кінцевих споживачів.

РЕКЛАМА

Прийняття цього законопроєкту може мати значний вплив на ринок автомобілів в Україні. Підвищення податку на перепродаж автомобілів може зробити придбання нового автомобіля більш дорогим, що може зменшити кількість угод на ринку і вплинути на ціни. Також можливі зміни в податковому навантаженні на АЗС можуть відобразитися на ціні пального.

Нагадаємо, що робоча група щодо урядового законопроєкту про підвищення податків погодила збільшення військового збору з доходів українців з 1,5% до 5%. Для ФОПів третьої групи введуть збір у розмірі 1%.

РЕКЛАМА

162

Читайте нас у Facebook