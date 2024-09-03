Непереможна Дженніфер: як розлучення Лопес і Аффлека може вплинути на їхні кар’єри

Така сейсмічна подія, як Бенніфер 2.0, могла закінчитися лише піар-розборками. Після місяців чуток про розрив стосунків, новин про нерухомість і скасованого туру Дженніфер Лопес нарешті подала на розлучення зі своїм чоловіком Беном Аффлеком, посилаючись на «непримиренні розбіжності». Здається, це розставання не просто сумне, але й гірке, пише видання vox.

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Про це говорять їхні витівки в пресі. Якщо звернути увагу на те, як знаменитості використовують бульварну пресу та власну історію для формування громадської думки, створюється кілька наративів. Вже є численні повідомлення з неназваних джерел про холодне ставлення Аффлека до Лопес, поки вони нібито намагалися розв'язати свої проблеми. Тим часом Аффлек здебільшого мовчав, а джерела стверджують, що він хоче більш «цивілізованого» розлучення. Враховуючи, що громадськість сприймає Лопес як партнерку, яка більше шукає уваги в їхньому шлюбі, це, швидше за все, власна піар-стратегія.

З погляду реклами, схоже, що Лопес є що втратити. Для співачки розлучення з так званим коханням її життя знову ставить її у вразливе становище.

Як і у більшості розлучень знаменитостей, у цей процес включені обливання брудом і таблоїдні витоки інформації. З усім тим для двох досвідчених лідерів, які вже зазнали особистих і професійних проблем, перебуваючи у центрі уваги, ще один медіацирк здається марною тратою сил. Окрім, можливо, розваги публіки, немає жодних нових ставок. Драма про Бенніфер змушує нас поставити запитання: чи виграє хтось від розлучення знаменитостей? Що говорять одне про одного Аффлек і Лопес?

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Поки що жодна сторона не прокоментувала розлучення. Натомість, схоже, вони дозволяють анонімним звітам і фотовиїздам створювати для них розповіді. Більшість «джерел», здається, працюють на користь Лопес, що не дивно, враховуючи, що вона ініціювала розлучення і, здається, розчарована. Раніше цього тижня в ексклюзивному матеріалі від People було сказано, що Аффлек не давав її «жодних ознак того, що він хоче продовжувати шлюб».

Востаннє Лопес і Аффлек були помічені разом у червні на випускній вечірці сина Аффлека Семюеля, коли вперше почали з’являтися чутки про розрив. Відтоді Лопес була помічена або сфотографована на кількох прогулянках з Максом і Вайолет, включно з поїздкою 4 липня в Гемптонс.

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Сама заява про розлучення не виглядає такою суперечливою, пише видання. Подробиці, які оприлюднюються наразі, не такі вибухонебезпечні, окрім припущення, що в Аффлека проблеми із зобов’язаннями. Це, звичайно, не схоже на багаторічну суперечку між Бредом Піттом і Анджеліною Джолі після їхнього розлучення, яка включає звинувачення в домашньому жорстокому поводженні та жорстокому поводженні з дітьми та залишила пляму на іміджі Пітта, навіть якщо він все ще зайнятий у Голлівуді.

Важко уявити ці наслідки зміни іміджу для Аффлека просто через те, що він відмовився від шлюбу, навіть якщо розірвання було настільки ж холодним з його боку, як це описували деякі глянцеві тижневики про знаменитостей. І зрештою, після всіх розривів і кар’єрних ударів, які Лопес зазнала в очах громадськості, вона довела, що є однією з найнепереможніших знаменитостей.

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Раніше у ЗМІ розповідали про настрій Бена Аффлека на тлі його розлучення, називаючи його «напрочуд щасливим».

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