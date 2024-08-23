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«Напрочуд щасливий вигляд»: ЗМІ про настрій Бена Аффлека на тлі його розлучення

22:01 26 серпня 2024
Бен Аффлек

Вірите ви в це чи ні, але шлюб Бена Аффлека та Дженніфер Лопес нарешті добігає кінця. Після місяців чуток і спекуляцій Джей Ло подала на розлучення і дала старт завершенню їхніх бурхливих стосунків. За всіма ознаками, Лопес була абсолютно нещасною, особливо протягом останніх кількох місяців. Розлучення, яке так довго затягувалося, змусило її відчути себе «приниженою», пише Marca.

Здається, це вплинуло на її настрій, оскільки останнім часом вона не була схожа на себе звичайну під час публічних виступів. Аффлек теж не виглядав щасливим, але тепер, можливо, з його плечей спав тягар.

Всього через пару годин після того, як Лопес офіційно подала на розлучення, Аффлек був помічений вистрибуючим з приватного літака з напрочуд щасливим виглядом. Разом з ним була його ексдружина Дженніфер Гарнер та їхня 15-річна донька Серафіна.

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Звичайно, після розлучення можна було б показати смуток, але очевидно, що і Аффлек, і Лопес були повністю згодні з тим, що їм потрібно рухатися далі. Принаймні Бен Аффлек виглядає більш ніж готовим розпочати нову главу свого життя.

Раніше повідомлялося, що Бен змінив образ і насолоджується увагою пані.

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