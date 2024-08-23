«Напрочуд щасливий вигляд»: ЗМІ про настрій Бена Аффлека на тлі його розлучення

Вірите ви в це чи ні, але шлюб Бена Аффлека та Дженніфер Лопес нарешті добігає кінця. Після місяців чуток і спекуляцій Джей Ло подала на розлучення і дала старт завершенню їхніх бурхливих стосунків. За всіма ознаками, Лопес була абсолютно нещасною, особливо протягом останніх кількох місяців. Розлучення, яке так довго затягувалося, змусило її відчути себе «приниженою», пише Marca.

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Здається, це вплинуло на її настрій, оскільки останнім часом вона не була схожа на себе звичайну під час публічних виступів. Аффлек теж не виглядав щасливим, але тепер, можливо, з його плечей спав тягар.

Всього через пару годин після того, як Лопес офіційно подала на розлучення, Аффлек був помічений вистрибуючим з приватного літака з напрочуд щасливим виглядом. Разом з ним була його ексдружина Дженніфер Гарнер та їхня 15-річна донька Серафіна.

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Звичайно, після розлучення можна було б показати смуток, але очевидно, що і Аффлек, і Лопес були повністю згодні з тим, що їм потрібно рухатися далі. Принаймні Бен Аффлек виглядає більш ніж готовим розпочати нову главу свого життя.

Раніше повідомлялося, що Бен змінив образ і насолоджується увагою пані.

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