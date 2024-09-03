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Україна

З уряду йдуть міністри: хто написав заяви про відставку

17:56 3 вересня 2024
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3 вересня стало відомо про звільнення голови «Укренерго» Володимира Кудрицького, а також про те, що три міністра та голова ФДМ написали заяви про відставку.

«До Верховної Ради України надійшли заяви про відставку від міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Камишіна О.М., міністра юстиції України Малюськи Д.Л., міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Стрільця Р.О. Також заява про звільнення надійшла від голови Фонду державного майна України Коваля В.С. Усі заяви будуть розглянуті на одному з найближчих пленарних засідань», — повідомив спікер парламента Руслан Стефанчук та виклав на своїй сторінці у соцмережі фото всіх чотирьох заяв високопосадовців.

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«Малюська просто аут. Думаю, приєднають міністерство до Стефанішиної. На МінЕкологіі піде Світлана Гринчук (зараз зам в Міненерго, але була довго в Мінеко). Камишина на підвищення. Правда не знаю, що далі буде з міністерством. По Ковалю чув (поки не знаю точно), що дивилися на Мінагро та Мінпром. Ставлю на Мінагро все ж таки. Якось так поки», — коментує кадрові питання нардеп Ярослав Залізняк.

Нагадаємо, що нещодавно відбулася заміна командувача Повітряними Силами ЗСУ — Микола Олещук був звільнений.

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Фото Pixabay

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