Умєров пояснив причину звільнення командувача Повітряних сил

Звільнення командувача ВПС України не пов'язане із загибеллю одного з найкращих пілотів України під час катастрофи американського винищувача F-16 кількома днями раніше. Про це міністр оборони України Рустем Умєров заявив CNN.

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«Я б, напевно, сказав, що це ротація, — сказав Умєров. - Це два окремих питання… На даному етапі я б їх не пов'язував».

Зеленський також не сказав, чи пов'язане його рішення звільнити Миколу Олещука з катастрофою F-16, але заявив, що командний рівень Повітряних сил потребує «посилення». Умеров назвав загибель пілота «прикрим» і сказав, що Україна розслідує те, що сталося.

«Ми аналізуємо те, що сталося, — сказав він. — Ми також відкрили цю справу нашим партнерам, щоб вони теж аналізували це і розслідували разом з нами».

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Як повідомляли раніше «ФАКТИ», стало відомо, де відбувся перший запуск української балістичної ракети.

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