Незалежні члени наглядової ради «Укренерго» звільняються через політичний тиск

Незалежні члени наглядової ради «Укренерго», експрезиденти асоціації операторів європейської континентальної мережі ENTSO-E — Даніель Доббені та Педер Андреасон", — заявили про дострокове припинення повноважень на тлі звільнення Володимира Кудрицького. Зокрема, вони заявили, що Кудрицького звільнили з порушенням принципів корпоративного управління, без доказу його помилок та зловживань, що є неприйнятним і може позначитися на подальшій співпраці «Укренерго» з операторами — членами ENTSO-E.

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«Ми вважаємо, що рішення про дострокове звільнення керівника „Укренерго“ є політично вмотивованим і, за результатами поданого звіту, для нього не має жодних обґрунтованих підстав», — йдеться у повідомленні.

За їхніми словами, з перших днів роботи у наглядовій раді «Укренерго» вони відчували політичний тиск і спостерігали спроби в обхід конкурсу призначити в правління компанії людей, «професійні якості яких викликали сумніви».

«Ми регулярно отримували звіти від менеджменту Компанії під час засідань про негативний вплив на репутацію Компанії анонімних джерел у соцмережах та тиск на співробітників з боку правоохоронних органів», — йдеться у їхній спільній заяві.

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Робота Кудрицького влаштовувала незалежних членів наглядової ради. «Укренерго» за його правління, кажуть Доббені та Андреасон, успішно виконувало основні стратегічні цілі, незважаючи на російське вторгнення.

Сам Кудрицький пізніше прокоментував ситуацію на своїй сторінці у Facebook. За його словами, його звільнення наглядовою радою з посади голови «Укренерго» не стосується питання захищеності підстанцій «Укренерго». Кудрицький стверджує, що позачергове засідання наглядової ради (НР) ініціював він, бо переконаний, що питання зміни керівника «Укренерго» — повноваження виключно НР.

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За його словами, в.о. голови правління «Укренерго» призначено Олексія Брехта, який відповідає за експлуатацію, відновлення та розвиток високовольтної інфраструктури в енергокомпанії. Також під час наглядової ради було ухвалено рішення про проведення конкурсу на заміщення посади голови компанії.

«Незважаючи на окремі повідомлення в медіа, рішення НР щодо мого звільнення не має жодного відношення до питання захищеності підстанцій „Укренерго“. Я подав членам наглядової ради докладний звіт щодо кожного об'єкта. І до нього у членів НР жодних питань не було», — заявив голова «Укренерго».

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Кудрицький каже, що на підстанціях «Укренерго» збудовано понад 60 антидронових укриттів. На них не витрачено жодної гривні з державного бюджету, адже всі вони збудовані коштом міжнародної підтримки.

«Вони врятували десятки автотрансформаторів цього року. Це не означає, що після прильоту кількох десятків ракет енергосистема не відчує удару. Це означає, що ми зможемо швидко, за кілька днів відновити її роботу» , — зазначив він.

Голова Всеукраїнської енергетичної асамблеї, колишній міністр палива та енергетики Іван Плачков в інтерв'ю Radio NV критично висловився щодо звільнення Кудрицького. Він назвав рефлекторним таке рішення президента Зеленського.

«Я вважаю, що це чергове ситуативне, рефлекторне рішення президента. Думаю, що у нас усі рішення сьогодні ухвалює президент, без нього ці рішення не ухвалюються. Рефлекторне кадрове рішення. На жаль, таких рішень дуже багато. Давайте з'ясуємо причину звільнення. Причин немає. Одна з причин і звинувачення щодо Кудрицького — нібито він не добудував, не збудував захисні споруди навколо енергетичних об'єктів. Саме ті споруди, які стали причиною звільнення Найєма (з посади голови Агентства відновлення. — Авт). Найєма звинуватили, думаю, правильно ті, хто приймали ці рішення, за будівництво таких споруд. Бо вони абсолютно не потрібні, неможливо захистити енергооб'єкти будівельними спорудами. А зараз для Кудрицького знайшли причину — за те, що він недобудував те, за що звинуватили Найєма. Бачите, парадоксальні рішення», — вважає Плачков.

Нагадаємо, 2 вересня за відставку Кудрицького проголосували члени наглядової ради Юрій Бойко, Юрій Токарський, Олександр Баранюк, які представляють державу та один незалежний член — поляк Роман Піонковський.

За словами джерела в дипломатичних колах, напередодні засідання міжнародні донори закликали відстрочити розгляд питання про звільнення Кудрицького, доки наглядова рада не буде укомплектована сьомим членом. Відповідний лист був направлений прем'єр-міністрові Денису Шмигалю, голові Офісу президента Андрію Єрмаку, а також міністру економіки, міністру фінансів та міністру енергетики.

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