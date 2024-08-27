Через понад два тижні після вторгнення України в західну частину росії українські політики заговорили про створення там буферної зони. Але як далеко Україна може спробувати просунутися вглиб росії і як довго вона планує там залишатися, неясно, кажуть американські офіційні особи, пише The New York Times.

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Українські війська розійшлися в різних напрямках після швидкого прориву через слабо укомплектовану прикордонну оборону росії на початку цього місяця. Вони розширюють своє вторгнення там, де зустрічають найменший опір, встановлюючи контури того, що може стати оборонною буферною зоною для захисту українських міст і сіл, що, за словами президента Володимира Зеленського, є першочерговою метою наступу.

Але американські офіційні особи не переконані, що Україна має намір утримувати свої позиції в росії в довгостроковій перспективі. Українські війська не копають таких великих траншей, які необхідні для захисту солдатів і техніки від ворожого вогню, якщо рф збере достатню вогневу міць для відбиття атаки. Вони не встановлювали мінні поля, щоб уповільнити контратаку, і не будували загородження, щоб уповільнити рух російських танків, кажуть офіційні особи.

«Війна показала нам, що спосіб уповільнити військові дії — це „глибока оборона“, — сказав Сет Г. Джонс, старший віце-президент Центру стратегічних і міжнародних досліджень, маючи на увазі стратегію використання декількох рівнів оборонного позиціонування. — Якщо вони не захищають територію сумішшю окопів і мін, утримати її буде практично неможливо».

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І чим більше території захопить Україна, тим складніше буде захищати її близько 10 000 українських військових, які там перебувають, кажуть американські посадовці та аналітики.

Раніше співзасновник DeepState пояснив, чому рф не перекидає сили зі сходу України в Курську область.

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