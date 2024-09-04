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Балик з буряковою начинкою: дуже смачна та незвичайна страва

22:25 7 вересня 2024
рулети з балика з буряком

У багатьох ресторанах готелів салати подають не готовими, а пропонують інгредієнти, з яких ви можете зробити їх самотужки. В окремих піалах — зелень, нарізана червона і зелена цибуля, слайси помідорів, кружечки огірка, шматочки болгарського перцю, натертий сир… І ви створюєте, немов конструктор, свій власний салат, додаючи те, що любите, і уникаючи того, що не любите. Заправку теж вибираєте на власний розсуд.

Цей принцип можна застосувати в приготуванні закусочних рулетиків.

Кулінарка Ардія Діаманті пропонує начинити баличну нарізку відвареним і натертим на терку буряком.

— Альтернативою сметані може стати оливкова олія, — каже Ардія Діаманті. — Буряк натирайте на велику тертку.

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Рулетики з буряком (на дві порції)

4 слайси тонкої нарізки балику

Буряк середнього розміру — 1 шт.

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Часник — 1 зубчик

Сметана — 1 чайна ложка

Зелень — до смаку

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Оливки — для декору

Буряк відварити, очистити й натерти на тертку, додати подрібнений часник і сметану. Загорнути начинку в рулетики з балику. Доповнити зеленню та оливками.

І смачного!

Раніше кулінарка Наталія Калніна розповіла, як приготувати смачну закуску зі звичайних буряків.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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