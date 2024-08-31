Салат із запечених баклажанів із цибулею: поживна та апетитна страва

В сезон баклажанів цей малокалорійний, простий і смачний салатик, який готується дуже швидко, гарантовано вам сподобається. Всі складники доступні, тому приготувати буде ще й бюджетно, пише видання Arabskie.

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Інгредієнти: 2 середніх баклажани

3 зубчики часнику

пів склянки оливкової олії

сіль, перець

пучок петрушки

середня цибулина

сік половини лимона

Приготування:

Баклажани помити й нарізати вздовж скибочками. Посипаємо сіллю і залишаємо пускати сік. Така обробка позбавляє баклажани характерної гіркоти. Через пів години відцідити, обсушити паперовим рушником. Викласти на решітку, застелену папером для випічки. Обмастити обидві сторони соусом з оливкової олії та подрібнених зубчиків часнику.

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Випікайте при середній температурі, поки баклажани не стануть приємно золотистими й м’якими. Зніміть або акуратно зріжте шкірку, якщо вона тверда, наріжте шматочками, додайте дрібно нарізану цибулю і подрібнену зелень петрушки. Полийте оливковою олією, часниковим і лимонним соусами.

Радимо також приготувати сиру баклажанову ікру, таку смачну, що не відірватись. А ще кулінарка Ольга Матвій поділилася рецептом закуски з баклажанів Маріупольський рататуй.



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