Салат із запечених баклажанів із цибулею: поживна та апетитна страва
В сезон баклажанів цей малокалорійний, простий і смачний салатик, який готується дуже швидко, гарантовано вам сподобається. Всі складники доступні, тому приготувати буде ще й бюджетно, пише видання Arabskie.
Інгредієнти:
- 2 середніх баклажани
- 3 зубчики часнику
- пів склянки оливкової олії
- сіль, перець
- пучок петрушки
- середня цибулина
- сік половини лимона
Приготування:
Баклажани помити й нарізати вздовж скибочками. Посипаємо сіллю і залишаємо пускати сік. Така обробка позбавляє баклажани характерної гіркоти. Через пів години відцідити, обсушити паперовим рушником. Викласти на решітку, застелену папером для випічки. Обмастити обидві сторони соусом з оливкової олії та подрібнених зубчиків часнику.
Випікайте при середній температурі, поки баклажани не стануть приємно золотистими й м’якими. Зніміть або акуратно зріжте шкірку, якщо вона тверда, наріжте шматочками, додайте дрібно нарізану цибулю і подрібнену зелень петрушки. Полийте оливковою олією, часниковим і лимонним соусами.
Радимо також приготувати сиру баклажанову ікру, таку смачну, що не відірватись. А ще кулінарка Ольга Матвій поділилася рецептом закуски з баклажанів Маріупольський рататуй.
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