Просто й дуже смачно: Наталя Калніна розповіла, як приготувати закуску зі звичайного буряка

Кулінарка блогерка Наталя Калніна, яка нагадала про холодник на буряковому відварі, запропонувала ще один рецепт з буряка, а саме — закуску з маринованого буряка.

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«Це найсмачніший буряк, який доповнить будь-яку гарячу страву — м'ясну або рибну і точно буде до смаку кожному», — впевнена кулінарка.

Інгредієнти:

буряк — 1 кг

олія рослинна — 2 ст.л.

для маринаду:

вода — 400мл

сіль — 1,5 ч.л.

цукор — 3 ст.л.

лавровий лист — 2 шт

перець горошком — ½ч.л.

гвоздика — 2 шт

оцет 9% - 3ст.

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Приготування:

Буряк відварити, очистити й нарізати полосками або кубиками.

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Додати до нарізаного буряка олію.

Зробити маринад.

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Залити буряк гарячим маринадом й залишити на 3−4 години за кімнатної температури. Потім прибрати у холодильник на добу.

Після цього закуску можна подавати до столу.

В спеку такий прохолодний буряк справжня знахідка, — вважає господиня.

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