41.06 / 41.60 44.58 / 45.30
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Просто й дуже смачно: Наталя Калніна розповіла, як приготувати закуску зі звичайного буряка

18:04 25 липня 2024
буряк

Кулінарка блогерка Наталя Калніна, яка нагадала про холодник на буряковому відварі, запропонувала ще один рецепт з буряка, а саме — закуску з маринованого буряка.

«Це найсмачніший буряк, який доповнить будь-яку гарячу страву — м'ясну або рибну і точно буде до смаку кожному», — впевнена кулінарка.

Інгредієнти:
буряк — 1 кг
олія рослинна — 2 ст.л.

для маринаду:
вода — 400мл
сіль — 1,5 ч.л.
цукор — 3 ст.л.
лавровий лист — 2 шт
перець горошком — ½ч.л.
гвоздика — 2 шт
оцет 9% - 3ст.

РЕКЛАМА

Приготування:

Буряк відварити, очистити й нарізати полосками або кубиками.

РЕКЛАМА

Додати до нарізаного буряка олію.

Зробити маринад.

РЕКЛАМА

Залити буряк гарячим маринадом й залишити на 3−4 години за кімнатної температури. Потім прибрати у холодильник на добу.

Після цього закуску можна подавати до столу.

В спеку такий прохолодний буряк справжня знахідка, — вважає господиня.

Раніше ми розповідали, як приготувати кетчуп з кабачків, а також мариновані помідори за рецептом блогерки Alina FooDee.

74

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

будинок

Щоб не стати легкою здобиччю аферистів: кому варто знову провести реєстрацію свого житла

Готова страва

Легко замінять м’ясо: смажені супербаклажани за рецептом блогерки-красуні Аlina FooDee

Бур&#39;яни

Бур'яни пропадуть за ніч: рецепт найпростішої «гримучої суміші» проти рослин-шкідників

затримання

«Стрілок — лише виконавець»: у Дніпрі затримали підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон (фото)

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту