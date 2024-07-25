Просто й дуже смачно: Наталя Калніна розповіла, як приготувати закуску зі звичайного буряка
Кулінарка блогерка Наталя Калніна, яка нагадала про холодник на буряковому відварі, запропонувала ще один рецепт з буряка, а саме — закуску з маринованого буряка.
«Це найсмачніший буряк, який доповнить будь-яку гарячу страву — м'ясну або рибну і точно буде до смаку кожному», — впевнена кулінарка.
Інгредієнти:
буряк — 1 кг
олія рослинна — 2 ст.л.
для маринаду:
вода — 400мл
сіль — 1,5 ч.л.
цукор — 3 ст.л.
лавровий лист — 2 шт
перець горошком — ½ч.л.
гвоздика — 2 шт
оцет 9% - 3ст.
Приготування:
Буряк відварити, очистити й нарізати полосками або кубиками.
Додати до нарізаного буряка олію.
Зробити маринад.
Залити буряк гарячим маринадом й залишити на 3−4 години за кімнатної температури. Потім прибрати у холодильник на добу.
Після цього закуску можна подавати до столу.
В спеку такий прохолодний буряк справжня знахідка, — вважає господиня.
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