Міністр закордонних справ України подав у відставку: Верховна Рада розгляне заяву на найближчих засіданнях

Після появи низки заяв міністрів про звільнення голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба також подав заяву про відставку. За словами спікера, заяву міністра закордонних справ буде розглянуто на одному з найближчих пленарних засідань парламенту.

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«Відповідно до пункту 12 частини першої статті 85, частини другої статті 115 Конституції України, пункту 1 частини першої статті 18 Закону України „Про Кабінет Міністрів України“ прошу прийняти мою відставку з посади міністра закордонних справ», — йдеться у заяві Кулеби.

Хто замінить Дмитра Кулебу на посаді міністра закордонних справ, поки що невідомо. Кулеба очолював МЗС з березня 2020 року.

Нагадаємо, що напередодні одразу троє міністрів також подали заяви про звільнення. Про відставку повідомили Олександр Камишін — міністр з питань стратегічних галузей промисловості України, Денис Малюська — міністр юстиції України, Руслан Стрілець — міністр захисту довкілля та природних ресурсів України.

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Крім того, у відставку подав очільник Фонду держмайна Віталій Коваль, а також віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. Пізніше до Верховної Ради подала заяву про звільнення Ірина Верещук, віцепрем'єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Остаточний перелік нових міністрів та їхніх заступників буде визначено на засіданні фракції «Слуга народу» 4 вересня.

Раніше також повідомляли про те, що в Україні звільнили голову «Укренерго» Володимира Кудрицького. Ця відставка викликала гучну заяву про політичний тиск членів наглядової ради компанії.

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