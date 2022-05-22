Німецькі ЗМІ опублікували нові деталі роману дочки Путіна із Зеленським

Німецькі ЗМІ продовжують публікувати деталі роману 35-річної Катерини Тихонової, молодшої з двох дочок Володимира Путіна та вже колишнього художнього керівника Баварського державного балету, 52-річного Ігоря Зеленського.

У суботу, 21 травня, Bild Online повідомило, що відразу після включення Тихонової до «чорного» списку Європейського Союзу через війну, розв'язану Росією проти України, Зеленський відмовився від посади худрука. Він уже залишив Німеччину. При цьому балетмейстер послався на «сімейні обставини».

Офіційний представник Баварського державного балету Міхаель Вюргес, відповідаючи на питання видання, чи справді відхід Зеленського з посади художнього керівника пов'язаний з його близькістю до Путіна, сказав, що це питання з'ясовується.

Bild Online не вдалося зв'язатися із Ігорем Зеленським. На надісланий йому запит відповіді не було.

Видання стверджує, що Катерина та Ігор мають спільну дитину. Вюргес повідомив також, що Тихонова багато разів за останні три роки відвідувала Мюнхен. «Я знаю, що дочка Путіна була на сценічній вечері у Державній опері у 2018 році. Вона сиділа за одним столом із Зеленським», — повідомив він.

Як стверджує Вюргес, про те, що то була дочка Путіна, знав лише керівник театру. «Іншим лише згодом стало відомо, що йшлося про дочку Путіна. Там не було ні охоронців, ні ще когось», — додав представник баварського театру.

Міністерство науки і мистецтва Баварії, відповідаючи на запит Bild, заявило, що не знало про відносини Тихонової та Зеленського.

Вюргес розповів, на той час (2018 рік) Ігор Зеленський жив зі своєю дружиною Яною та трьома дітьми у квартирі неподалік головного залізничного вокзалу Мюнхена. Яна досі працює балетмейстером у Баварському державному балеті.

Bild Online наводить цитату Зеленського з інтерв'ю газеті Süddeutschen Zeitung, яке датується 2016 роком: «Я люблю Мюнхен. Мої діти ходять тут до школи і говорять німецькою».

Ще один представник Баварського державного балету, який побажав зберегти анонімність, розповів, що Ігор Зеленський, очоливши трупу, звільнив приблизно 25% танцюристів та запросив на їхнє місце росіян. «Зеленський здався мені холодним і дуже впевненим у собі. Він створив свою власну команду», — заявило джерело.

Редактор «Важливих історій» Роман Анін заявив Bild, коментуючи поїздки Тихонової до Мюнхена та її відносини з Ігорем Зеленським: «Це могло бути їхнє особисте життя, поки її батько не розпочав війну. До речі, Путін називає таких людей націонал-зрадниками. Ось це приклад лицемірства російської влади».

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