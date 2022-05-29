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«Вампірські процедури» за шалені гроші для доньки путіна: що дізналися німецькі ЗМІ

14:16 29 травня 2022
Катерина Тихонова

Увага західних ЗМІ, як і раніше, прикута до доньок володимира путіна. І Катерина Тихонова, і Марія Воронцова віднедавна опинилися під санкціями США та Євросоюзу. Як вважає американська влада, Тихонова своєю роботою підтримує російську оборонну промисловість.

«ФАКТИ» вже писали про те, що Катерина останніми роками зачастила з візитами до Німеччини. Вона дуже часто прилітала до Мюнхена. Як з'ясувалося, у молодшої доньки путіна зав'язалися стосунки з балетмейстером Ігорем Зеленським. Видання Bild Online з'ясувало, що пара навіть має спільну дитину.

І ось нова пікантна деталь про мюнхенське життя 35-річної Тихонової. Як з'ясували журналісти Bild, Катерина таємно відвідувала у столиці Баварії відомого косметолога. Вона була на прийомі у цього фахівця практично щоразу, як прилітала до Мюнхена.

Німецький косметолог робив їй популярну процедуру, відому як «вампірський ліфтинг». У пацієнта беруть кров, обробляють її спеціальним чином, а потім вводять за допомогою ін'єкцій у шкіру обличчя для розгладження зморшок. Вартість одного сеансу — від 4000 євро!

До речі, у російських ЗМІ та Telegram-каналах наприкінці травня стали активно поширюватися чутки про те, що Катерину Тихонову готують на роль наступниці її батька! Нібито зі здоров'ям у президента не дуже добре, тому серед представників найближчого кола путіна вже розпочалася боротьба за владу. А Тихонова може влаштувати всі протиборчі групи. Ось така історія.

На фото Катерина Тихонова (Bild)

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