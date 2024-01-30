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ЗМІ розповіли про таємну резиденцію путіна біля фінського кордону

15:03 31 січня 2024
таємна резиденція путіна на Ладозі

Центр «Досьє» — організація, що займається викриттям злочинної діяльності кремлівських чиновників, опублікував відео з нібито таємної резиденції володимира путіна на Ладозькому озері. Від резиденції до фінського кордону близько 30 км. Раніше повідомлялося, що після повномасштабного вторгнення росії в Україну диктатор пересів на власний бронепоїзд.

На початку 2010 року земля, на якій мала бути розташована резиденція, належала власникам місцевої туристичної бази. За інформацією «Досьє», «позбулися їх у традиційний спосіб — за допомогою візитів до прокуратури».

Наразі в маєтку є три сучасні житлові будинки, записані в документах як «рибальський будиночок», «сарай» і «садовий будиночок». Там також є сауна, форелеве господарство, ферма з коровами, яких розводять для отримання мармурової яловичини, два вертолітні майданчики, причали для яхт і водоспад.

За даними російського порталу Meduza, кілька років тому за будівлею «сараю» з'явилася споруда, що приховує «систему протиповітряної оборони» для захисту власника резиденції від можливого нападу.

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За чотири кілометри від «таємної резиденції» путіна будується ще одна резиденція, також обладнана причалом, вертолітним майданчиком та іншими розкішними зручностями. Цей комплекс належить бізнесменові Роману Абрамовичу, стверджує «Медуза».

Раніше повідомлялося, що ЗМІ показали креслення «бункера путіна» в Геленджику.

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