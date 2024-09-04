«Це аморально»: експерт про збиття Польщею російських ракет

Колишній член уряду Польщі, екссекретар польської делегації в Парламентській асамблеї НАТО Пьотр Кульпа переконаний: питання збивання ракет рф країнами НАТО поки що не вирішене. Це стосується створення повітряного купола над Україною, пише uatv.ua. Він додав: ця ініціатива дискутується вже понад рік і це прописано в угоді про безпеку між Польщею та Україною.

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«Питання було порушене на офіційному рівні та відторгнуте союзниками з НАТО — генеральним секретарем Столтенбергом та іншими, — сказав Кульпа. - Зараз міністр намагається знову впровадити цю тему в обговорення. Причина: це аморально, щоб об’єкти прилітали на територію НАТО, а потім поверталися вбивати українців. Це неприпустимо… Якби Польща не була членом НАТО, тоді могла б збивати, захищаючи своїх громадян. Обмеження в межах НАТО допускають, що поляки будуть гинути, або з території Польщі будуть прилітати на територію України об’єкти, які вбиватимуть українців. І просто нічого не можна зробити, тому що кнопка, яка дозволяє дію, далеко — у тих, яким нічого не загрожує».

Він додав, що Польща, Румунія можуть узяти на себе відповідальність, щоб якась територія над Україною просто була в безпеці.

«Ці країни могли б узяти відповідальність за те, щоб не допускати прильотів, а з іншого боку, звідси сили захисту могли б бути переміщені туди, де гинуть люди, — на схід. Це Харків, це те, що сьогодні бачимо в Києві та в інших містах», — додав Кульпа.

Раніше у Польщі прокоментували збиття їхньою авіацією російських ракет.

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