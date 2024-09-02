«Зобов'язані збивати російські ракети»: на заяву польського міністра відреагували у НАТО

Польща та інші країни, які межують з Україною, мають «зобов'язання» збивати російські ракети, що наближаються, перш ніж вони увійдуть у їхній повітряний простір, попри заперечення НАТО. Про це заявив польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський в інтерв’ю британській газеті Financial Times, передає salon24.pl.

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Він пояснив, що Польща зобов’язана забезпечити безпеку своїх громадян, незважаючи на побоювання, що перехоплення ракет над українською територією може втягнути НАТО у війну росії з Україною.

«Членство в НАТО не скасовує відповідальність кожної країни захищати власний повітряний простір — це наш конституційний обов’язок. Я особисто вважаю, що, коли ворожі ракети прямують до нашого повітряного простору, це було б виправданою самообороною (вразити їх), тому що, як тільки вони перетинають наш повітряний простір, ризик поранити когось осколками є значним», — сказав Радослав Сікорський.

З моменту вторгнення росії в Україну у 2022 році об’єкти з території рф приземлялися в Польщі, а також бувало, що ракета затримувалася в її повітряному просторі на кілька секунд. Сікорський вважає, що ризик втрат поляків зростає, чим ближче ракета до цілі після перехоплення, тому її краще збивати на більшій висоті над Україною.

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«Українці чинять великий тиск, щоб дозволити Польщі втрутитися ще й тому, що Україна не має повітряних ресурсів, щоб добре покрити всю свою територію, особливо зараз на заході України», — коментує Микола Назаров, аналітик з безпеки київського мозкового центру Globsec.

Цього літа Польща підписала з Україною двосторонню угоду з безпеки, в якій обидві країни погодилися дослідити «можливість перехоплення в українському повітряному просторі ракет і безпілотних літальних апаратів, запущених у бік території Польщі, відповідно до необхідних процедур, узгоджених залученими країнами та організаціями».

Однак Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО, який покидає свою посаду, не погодився з цим, заявивши, що через це Альянс ризикує «стати стороною конфлікту».

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Багато західних чиновників кажуть, що така політика змінить «червоні лінії» щодо втручання Заходу та, ймовірно, спонукає росію до заходів у відповідь.

Раніше у Польщі прокоментували збиття їхньою авіацією російських ракет.

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