«Україна повинна мати чим себе захищати»: у Польщі прокоментували збиття їхньою авіацією російських ракет

Польща не буде збивати російські безпілотники чи ракети, як пропонувала Україна, а також не буде тренувати українських солдатів ЗСУ на українській території.

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«Ми не розглядаємо в жодному форматі те, що є одним з українських очікувань, а саме можливість збивати ракети або безпілотники з польської території», — заявив заступник міністра оборони Павел Залевський.

Ці тверді слова пролунали під час зустрічі глав оборонних відомств країн ЄС, пише RMF24.

Заступник міністра Залевський вважає, що «радикальне посилення Заходом протиповітряної оборони України має бути достатнім і не потребує такої підтримки з боку польських ВПС». Він зазначив, що «Україна повинна мати чим себе захищати», але підкреслив, що «країни НАТО і ЄС не є сторонами війни».

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Таким чином, він рішуче відкинув українську пропозицію, щоб країни-союзники НАТО, такі як Польща, збивали російські ракети або безпілотники, що летять на них, але все ще перебувають в українському небі. Так само рішуче Залевський відкинув ідею Києва про навчання українських військ на українській території.

Головним аргументом були б витрати, організація і час. Ця ідея має підтримку Франції та деяких північноєвропейських країн. Однак вона не отримала одностайної підтримки в країнах ЄС. Перш за все, Німеччина та Австрія вважають, що росія може сприйняти це як провокацію. Існують також побоювання, що ЄС не зможе забезпечити безпеку європейських інструкторів.

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За словами Залевського, підготовка українських солдатів у тому вигляді, в якому вона зараз відбувається в країнах ЄС (тобто в Польщі чи Німеччині), «є найбільш ефективною». На його думку, на двосторонній основі деякі країни ЄС можуть тренувати в Україні, але, як він підкреслив, «Польща не є однією з них».

Нагадаємо, Польща вже закупила у США сотні ракет класу «повітря-повітря» та 32 літаки F-35.

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