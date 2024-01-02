«Попередники занадто пізно прийняли рішення»: поляки про те, що не так із російською ракетою, яка залетіла до них під час атаки на Україну

«Ми впевнені, що російська ракета, яка порушила польський повітряний простір, залишила територію нашої країни. Перш за все ми маємо підтвердження з польських та союзницьких радарів, але, оскільки іноді технології не є надійними, щоб бути впевненими на 100 відсотків, ми скерували близько 500 солдатів WOT, які прочесали територію та не знайшли жодних уламків». Про це заявив заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський на радіо RMF FM.

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За його словами, після цього інциденту є один висновок:

«Ми потребуємо дуже термінового посилення та інтенсифікації діяльності, щоб зробити польську систему протиповітряної оборони ефективнішою. На жаль, рішення, які були прийняті попередниками, були прийняті занадто пізно. Ми втратили багато часу. Цього разу ми повинні надолужити згаяне. І це найважливіший висновок з цих подій».

Павел Залевський додав, що в країні детально аналізують випадок.

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«Безумовно, кожне порушення польської повітряної зони, чи то кораблем, чи то ракетою, є важливим випробуванням нашої готовності до реагування. Ми активували всі процедури, і вони спрацювали. Як з боку оперативного командування, так і з боку протистояння потенційному нападу: була активована протиповітряна оборона, польські та американські літаки F-16. Це завжди тест для системи оборони», — сказав заступник міністра.

Відповідаючи на запитання про повідомлення українського порталу Defence Express про те, що російська ракета пролетіла над місцем, де донедавна стояла німецька пускова установка «Патріот», заступник міністра відповів: «Це, звичайно, не моя справа. Безумовно, це не моя робота як заступника міністра оборони повідомляти про детальні місця розташування наших або союзницьких оборонних позицій у Польщі».

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Треба зазанчаити, що 2 січня Польща відреагувала на ранкову атаку рф на Україну, піднявши винищувачі F-16.

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