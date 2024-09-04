Америка ввела санкції проти Симоньян та хакерів за втручання у президентські вибори

4 вересня Міністерство фігнансів США ввело санкції проти керівництва пропагандистського каналу RT (раніше Russia Today) та російської пропагандистки маргарити симоньян. Про це йдеться у заяві американського відомства.

ВІДЕО ДНЯ

У рамках скоординованої відповіді уряду США на зловмисний вплив Москви, спрямований на президентські вибори в США в листопаді, управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США визначило 10 фізичних та дві юридичні особи.

Як зазначив Мінфін США, на початку року керівництво RT почало вербувати американських чиновників для своєї кампанії впливу на президентські вибори в країні — на додаток до поширення фейків та дезінформації.

«RT використав підставну кампанію, щоб приховати власну участь або участь російського уряду у створенні контенту, покликаного впливати на американську аудиторію», — наголошується у повідомленні.

РЕКЛАМА

У ньому також зазначено, що російські державні суб'єкти вже давно використовують різноманітні інструменти, у тому числі генеративні фейки та дезінформацію на основі штучного інтелекту, намагаючись підірвати довіру до виборчих процесів та інституцій у США.

Під санкції США потрапили головний редактор RT маргарита симоньян, її заступники Єлизавета Бродська та Антон Анісімов, заступник директора англомовного мовлення Андрій Кіяшко, керівник проєктів цифрових медіа Костянтин Калашніков та його підлегла Олена Афанасьєва.

РЕКЛАМА

Як зазначає Мінфін США, Анісімов діє за дорученням російської Федеральної служби безпеки, а Афанасьєва була підставною особою, яка намагалася вийти на американських чиновників та завербувати їх.

Також санкції стосуються членів прокремлівської хакерської групи RaHDit, що складається з чинних та колишніх співробітників російської розвідки: Олексія Гаращенка, Анастасії Єрмошкіної та Олександра Неженцева.

РЕКЛАМА

Гаращенко очолює RaHDit, на момент початку керівництва групою був офіцером ФСБ. Він безпосередньо взаємодіє зі співробітниками російських спецслужб та спецслужб, співробітниками Адміністрації президента росії та співробітниками RT.

Крім того, нові санкції США поширюються на російську автономну некомерційну організацію (АНО) «Діалог», пов'язану з російською операцією впливу «Двійник» (Doppleganger), її дочірню організацію АНО «Діалог Регіони», а також керівників обох цих компаній Володимира Тютюна.

Американська розвідка неодноразово попереджала про те, що іноземні вороги США намагатимуться вплинути на президентські вибори у листопаді 2024 року, пристосовуючи свої операції до внутрішньополітичних подій у країні.

26

Читайте нас у Facebook