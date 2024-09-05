Продовжують слухати музику країни-вбивці: в Україні оновили список популярних пісень

Незважаючи на російську агресію, яка вже триває котрий рік, важкі бої на фронті та регулярні удари по тиловим містам, які відбуваються практично кожної ночі, українці продовжують слухати музику країни-агресорки росії.

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Про це свідчить оновлення стримінгової платформи Spotify — на ній у чарті «Топ пісень (Україна)» перше місце зайняв трек представника країни-вбивці, пише 24tv.ua.

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Так, станом на 3 вересня найпопулярнішою піснею в Україні став російський трек виконавця з Кемерова під псевдонімом fallen7777angel. Зараз українці слухають його найчастіше — кількість відтворень сягає майже 220 тисяч. До того ж це не єдиний трек російського артиста у цьому списку. У чарт також потрапили два треки Big Baby Tape.

Серед перших десяти найпопулярніших пісень також є американські та українські артисти: Біллі Айліш, Монатік, Надя Дорофєєва та інші.

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Втім, такий результат чарту може бути зумовлений російськими спробами дестабілізувати українців, а не реальною кількістю прослуховувань. Крім того, Spotify враховує прослуховування з тимчасово окупованих територій України. Своїх же артистів там можуть слухати, власне, росіяни та російські військові.

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Варто пам'ятати, що прослуховування російської музики є прямою підтримкою та фінансуванням армії росії. Гроші, які отримують виконавці, збагачують казну країни-агресора. Пізніше на ці кошти у міста України летять ракети. Особливо прикро, що така ситуація спостерігається всупереч тому, що в Україні достатньо власних талановитих виконавців.

Нагадаємо, що цього року співачка та героїня фільму «Довга Доба» Алана Бадоєва REYA (Анастасія Рей) презентувала акустичну версію свого ремейка на відомий хіт гурту SMS «Любий, кохай мене». Ремейк потрапив в українські чарти Spotify, Apple Music та Shazam — на той час він набрав на 500 000 більше переглядів, ніж оригінал від гурту SMS.

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Фото Pixabay

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