Ворог атакував Київ з повітря, в столиці лунають вибухи

Чергова атака з повітря, яку російські загарбники розпочали вночі, триває й ранком 5 вересня.

Моніторингові канали повідомляють, що ударні БпЛА ворога, в основному, знаходяться у повітряному просторі північних областей.

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Фото "Карта повітряних тривог"

«1 мопед — у районі Коростеня, курс західний. 1 мопед — на півночі Київської області курс західний. 1 мопед пролітає Бородянку у бік Гостомеля — можлива антимопедна робота у передмісті Києва! 1 мопед з Київської області летить у бік Чернігівської, ще 1 мопед у районі Прилук перелітає до Київської області. 1 новий мопед на перетині Сумської та Полтавської областей, курс західний. 1 мопед залишає Чернігівську область у бік Гомеля — це вже 7-й чи 8-й за сьогоднішню атаку», — пише канал «Николаевский Ваньок» ранком у четвер.

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Близько 7 ранку роботу ППО чули мешканці столиці. Мер Києва Віталій Кличко попереджав, що у повітряному просторі над містом перебуває кілька ударних БпЛА. За його словами, повітряна тривога у столиці тривала всю ніч, відбою нема й досі.

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Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомляв, що росіяни звечора і вночі били Нікопольському району, використовуючи дрони-камікадзе, РСЗВ «Град» та важку артилерію. «Під ударом були Нікополь, Покровська, Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська громади. Пошкоджений птахокомплекс й адмінбудівля. Вже зранку росіяни знову взялися за терор району. Рятувальники уточнюють наслідки. Минулося без загиблих та постраждалих», — додав він.

Нагадаємо, що напередодні ворог вдарив по центру Львова — ракети пошкодили житлові будинки, багато людей постраждали, є жертви. А за день до цього удару балістикою зазнала Полтава, де ракети поцілили у будівлю Інституту зв'язку — загибло понад 50 людей, близько трьох сотень зазнали поранень.

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Фото з відкритих джерел

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