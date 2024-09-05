«Втручання рф у вибори — це тривожний дзвінок»: Джон Кірбі про російську операцію «Двійник»

Адмірал Джон Кірбі, речник Білого дому з питань національної безпеки, який раніше прокоментував наступ ЗСУ в Курській області, засуджує спроби росії вплинути на американські вибори 2024 року, пише видання Newsnationnow.

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«Американці повинні бути обережними й терплячими щодо новин, які вони отримують, — сказав Кірбі в ефірі програми „Доповіді Елізабет Варгас“. — Ми сподіваємося, що це тривожний дзвінок для всіх. Вони не зупиняться. І ми теж. Ми будемо продовжувати відстежувати цю загрозу і вживати заходів, коли це буде необхідно».

5 вересня Міністерство юстиції США оголосило, що вилучило 32 вебдомени, які росія використовувала для своїх таємних кампаній. Крім того, двох співробітників RT (раніше відомого як Russia Today), російського державного засобу масової інформації з англомовним контентом, звинуватили у порушенні Закону про реєстрацію іноземних агентів.

Разом ці дві дії є одними з найрішучиших кроків, зроблених за часів правління Байдена, щоб протистояти активізації зусиль кремля, які розвідувальна спільнота вважає «головною загрозою виборам у США».

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Російська операція, що отримала назву «Двійник», включала створення сайтів з вебадресами, які імітують американські ЗМІ (один з них схожий на The Washington Post) і переповнені проросійськими наративами. Також було створено інші медіабренди для поширення російського контенту.

Нагадаємо, США ввели санкції проти російської прогандистки Маргарити Симоньян за втручання у президентські вибори.

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Тим часом американці очікують дебатів між Камалою Гарріс та Дональдом Трампом, які кандидатка від Демократичної партії запропонувала провести з увімкненими мікрофонами протягом усього заходу.

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