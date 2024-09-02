Увімкнути мікрофони на повну: Гарріс зробила Трампу пропозицію, від якої той не може відмовитись

Віцепрезидентка Камала Гарріс, кандидатка від Демократичної партії на президентських виборах у США в листопаді, закликала свого суперника від Республіканської партії Дональда Трампа до дебатів з увімкненими мікрофонами протягом усього заходу, пише usnews.com. Гарріс і колишній президент домовилися про дебати, які організовуватиме ABC News 10 вересня.

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«Дональд Трамп здається своїм радникам, які не дозволяють йому дебатувати з „живим“ мікрофоном. Якщо його власна команда не довіряє йому, американський народ точно не може, — висловилася Гарріс у дописі на X. — Ми балотуємося в президенти Сполучених Штатів. Давайте прозоро дискутувати — з увімкненими мікрофонами весь час».

Дональд Трамп сказав, що він волів би, щоб його мікрофон був увімкненим, і що йому не подобалося, щоб він був вимкнений під час останніх дебатів з тодішнім кандидатом в президенти Джо Байденом.

Так звані «гарячі мікрофони» можуть допомогти або нашкодити кандидатам, вловлюючи коментарі, які іноді не були призначені для громадськості. Вимкнені мікрофони також не дають сперечальникам перебивати свого опонента.

Ці дебати стануть першим зіткненням Гарріс із Трампом після того, як Байден вибув з президентських перегонів, погано виступивши на дебатах CNN у червні. Кандидат у віцепрезиденти від Демократичної партії Тім Волз і кандидат у віцепрезиденти від Республіканської партії Джей Ді Венс погодилися провести дебати 1 жовтня на CBS News.

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Раніше повідомлялося про те, що республіканці стурбовані нездатністю Трампа протидіяти Камалі Гарріс.

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