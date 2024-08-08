У США заявили, що проведуть бесіду з Україною через події в Курській області

Рейд в Курську область є однією з найзухваліших операцій Сил оборони на сьогоднішній день, який повертає війну путіна на його територію і підриває його твердження про те, що він може гарантувати безпеку пересічних росіян. Про це повідомляє Bloomberg.

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«США не змінили свою політику щодо дозволу Україні використовувати зброю, яку вони постачають, для боротьби з неминучими загрозами через кордон», — заявив журналістам Джон Кірбі, речник Ради національної безпеки Білого дому.

За його словами, офіційні особи «зв'яжуться з нашими українськими колегами, щоб отримати трохи краще розуміння» ситуації.

У свою чергу речник Держдепартаменту Метью Міллер повідомив, що Україна не повідомляла США заздалегідь про операцію в Курську.

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«Немає нічого незвичного в тому, що Україна не повідомляє нас про свою точну тактику перед її втіленням. Це війна, яку вони ведуть. Ми надаємо їм обладнання та консультації. Але коли справа доходить до повсякденної тактики, то іноді ми спілкуємося з ними, іноді ні. І доречно, щоб вони самі ухвалювали ці рішення», — заявив він журналістам, пише «Голос Америки».

Раніше повідомлялося, чому шанс знищити десятки Су-34 на російських аеродромах втрачений.

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