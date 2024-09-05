40.97 / 41.49 45.36 / 46.02
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

У Генштабі Білорусі вдали, що не знають, чиї безпілотники порушили кордон

12:20 5 вересня 2024
Дрон&nbsp;— Шахед

У ніч на 5 вересня країна-терорист знову атакувала територію України шахедами. Після півночі два ударні дрони «Шахед» залетіли до Гомельської області Білорусі з Чернігівської області. Через шахеди з аеродрому Барановичі було піднято в небо винищувач. А потім ще один. Було чутно вибухи.

«Сьогодні вночі, 5 вересня, було зафіксовано факт порушення державного кордону Республіки Білорусь у повітряному просторі, ймовірно, безпілотними літальними апаратами», — заявив начальник головного штабу, перший заступник командувача ВПС Сергій Фролов.

За його словами, було ухвалено рішення знищити БПЛА. Примітно, що білоруський військовий жодним чином не обмовився, що це були безпілотники, які запустила росія по Україні.

Країна-терорист із початку цього тижня посилила ракетний терор. Напередодні ворог вдарив по центру Львова — ракети пошкодили житлові будинки, багато постраждалих, є жертви. А за день до цього удару балістики було завдано по Полтаві, де ракети потрапили до будівлі Інституту зв'язку — загинуло понад 50 людей, близько трьох сотень отримали поранення.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
27

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

зодіак

Цим п'ятьом знакам зодіаку до кінця року випаде шанс круто змінити свою долю

Гривні

Жителям дев'яти областей України виплатять по 21 тисячі гривень: хто може розраховувати на матеріальну допомогу

Таро

Ракам — «Верховний Жрець», Водоліям — «Туз пентаклів», а Тельцям — «Світ»: Таро-прогноз на 5 вересня

Оля Цибульська

«Я живу подвійне життя»: популярна співачка вразила зізнанням

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту