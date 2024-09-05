У Генштабі Білорусі вдали, що не знають, чиї безпілотники порушили кордон

У ніч на 5 вересня країна-терорист знову атакувала територію України шахедами. Після півночі два ударні дрони «Шахед» залетіли до Гомельської області Білорусі з Чернігівської області. Через шахеди з аеродрому Барановичі було піднято в небо винищувач. А потім ще один. Було чутно вибухи.

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«Сьогодні вночі, 5 вересня, було зафіксовано факт порушення державного кордону Республіки Білорусь у повітряному просторі, ймовірно, безпілотними літальними апаратами», — заявив начальник головного штабу, перший заступник командувача ВПС Сергій Фролов.

За його словами, було ухвалено рішення знищити БПЛА. Примітно, що білоруський військовий жодним чином не обмовився, що це були безпілотники, які запустила росія по Україні.

Країна-терорист із початку цього тижня посилила ракетний терор. Напередодні ворог вдарив по центру Львова — ракети пошкодили житлові будинки, багато постраждалих, є жертви. А за день до цього удару балістики було завдано по Полтаві, де ракети потрапили до будівлі Інституту зв'язку — загинуло понад 50 людей, близько трьох сотень отримали поранення.

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