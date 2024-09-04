41.04 / 41.58 45.36 / 46.04
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Кількість жертв ракетного удару по Полтаві досягла 53, під завалами ще можуть бути люди, — ДСНС (фото)

12:07 4 вересня 2024
Ракетний удар по Полтаві

53 людини загинуло внаслідок ворожого удару по навчальному закладу в Полтаві. Постраждало — 298, врятовано 25 осіб, з них 11 деблоковано з-під завалів. За уточненими даними під завалами може перебувати ще до 5 осіб. Про це повідомили в ДСНС України.

«Роботи тривають. Рятувальні служби продовжують працювати з урахуванням безпекової складової! Внаслідок атаки частково зруйновано шестиповерхову будівлю навчального корпусу, пошкоджено 3 багатоквартирні будинки, 5 приватних будинків та офісне приміщення», — йдеться у повідомленні.

РЕКЛАМА

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що російські ракети вдарили не лише по території учбового закладу, а й сусідньої лікарні.

Як писали «ФАКТИ», у ніч на 4 вересня Україна знову зазнала масованої комбінованої атаки з боку росії. Обстріл вівся різними типами крилатих та балістичних ракет, також противник запускав «Шахеди». Основний удар припав на західний регіон. Моніторингові канали повідомляли про сильні вибухи на Волині, Львівщині та Рівненщині, а також у Сумах та Києві.

РЕКЛАМА

67

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп

Левам — корисні знайомства, Близнюкам, Терезам та Ракам — приємні сюрпризи: гороскоп на середу, 4 вересня

Олександр Медведь

Помер триразовий олімпійський чемпіон, який ніс радянський прапор на церемонії відкриття Ігор у Мюнхені

Аліна

Смачні, багато начинки, але без ліплення: цей спосіб сподобається всім любителям пельменів

Гривні

Жителям дев'яти областей України виплатять по 21 тисячі гривень: хто може розраховувати на матеріальну допомогу

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту