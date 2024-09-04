Кількість жертв ракетного удару по Полтаві досягла 53, під завалами ще можуть бути люди, — ДСНС (фото)

53 людини загинуло внаслідок ворожого удару по навчальному закладу в Полтаві. Постраждало — 298, врятовано 25 осіб, з них 11 деблоковано з-під завалів. За уточненими даними під завалами може перебувати ще до 5 осіб. Про це повідомили в ДСНС України.

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«Роботи тривають. Рятувальні служби продовжують працювати з урахуванням безпекової складової! Внаслідок атаки частково зруйновано шестиповерхову будівлю навчального корпусу, пошкоджено 3 багатоквартирні будинки, 5 приватних будинків та офісне приміщення», — йдеться у повідомленні.

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що російські ракети вдарили не лише по території учбового закладу, а й сусідньої лікарні.

Як писали «ФАКТИ», у ніч на 4 вересня Україна знову зазнала масованої комбінованої атаки з боку росії. Обстріл вівся різними типами крилатих та балістичних ракет, також противник запускав «Шахеди». Основний удар припав на західний регіон. Моніторингові канали повідомляли про сильні вибухи на Волині, Львівщині та Рівненщині, а також у Сумах та Києві.

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