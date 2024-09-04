Залишився лише один: мер Львова показав щемливе фото сім'ї, яка загинула під обстрілом росіян

Після сьогоднішньої російського удару по Львову загинула майже вся сімя — дружина та три доньки, живим залишився лише чоловік.

Загинули дружина Євгенія та троє доньок — Ярина, Дарина та Емілія. Всі вони загинули у власному будинку, повідомив мер Львова Андрій Садовий.

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Він також опублікував фото родини.

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«Позаду стоїть Ярина Базилевич. Дівчині був 21 рік. Вона працювала в нашому офісі «Львів — молодіжна столиця Європи 2025». У центрі Європи росія винищує українців цілими сім’ями. Росіяни вбивають наших дітей, наше майбутнє. Я не знаю, якими словами підтримати батька Ярослава. Сьогодні ми всі з вами. Щирі співчуття і світла пам’ять «, — пише Садовий.

Фото батька загиблої родини

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За словами керівника Львівської ОВА Максима Козицького, зараз на місцях влучань у Львові працюють понад 130 рятувальників. Залучили 30 одиниць спецтехніки.

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«Найбільша складність у тому, що на одній з локацій на дуже обмеженій території є велика глибина завалу. Під ним ще можуть бути люди. Рятувальники роблять все, щоб працювати максимально швидко та максимально обережно», — зазначив Козицький.

Нагадаємо, в ніч на 4 вересня Україна зазнала масованої комбінованої атаки з боку росії. Обстріл вівся різними типами крилатих та балістичних ракет, також противник запускав «шахеди». Основний удар припав на західний регіон. Сьогодні від удару російських терористів найбільше постраждав Львів. Відомо на цю хвилину про 7 загиблих, серед них — троє дітей. Рятувальники розбирають завали, продовжують пошуки.

Сильні вибухи пролунали також у Кривому Розі, де ракета влучила у готель. Українська ППО збила половину ракет, випущених вночі по Україні.

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