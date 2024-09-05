Принц Вільям принизив брата та Меган Маркл за допомогою кулінарного шоу

Хосе Андрес, всесвітньо відомий шеф-кухар, близький соратник герцога і герцогині Сассекських, які нещодавно відвідали Колумбію, був призначений до складу журі конкурсу Earthshot Prize, який очолює принц Уельський. Кажуть, що Андрес займає особливе місце в серцях Меган і принца Гаррі. За словами інсайдера, крок принца Уельського принизив пару.

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«Хосе Андрес є надзвичайно шанованою особою, і його дуже просували Сассекські за роки Covid, — розповіло джерело. — Той факт, що Вільям може просто виманити його заради Earthshot, не лише принизливий для Гаррі та Меган, це дуже наочна ілюстрація різниці сил між Вільямом та Гаррі. Зіткнувшись з вибором, коли справа доходить до просування цілей його організації, Андрес вирішив об’єднатися з майбутнім королем Англії, і Гаррі та Меган повинні будуть або прийняти це, або самі розірвати з ним стосунки».

Шеф-кухар є засновником World Central Kitchen, некомерційної організації, яка забезпечує їжею громади після стихійних лих. У грудні 2020 року World Central Kitchen стала першим одержувачем фінансування від Меган і Гаррі Arcehwell Foundation.

Андрес сказав щодо свого призначення до журі: «Я дуже радий приєднатися до Earthshot Prize, щоб допомогти продемонструвати тих, хто змінює, що розширює межі інновацій та винахідливості в усьому світі. У добрі та важкі часи я на власні очі бачив силу їжі для зцілення та об’єднання спільнот. Їжа — це найкращий спосіб вирішити деякі з найнагальніших проблем планети, і я твердо переконаний, що ми повинні змінити наші продовольчі системи, щоб вони стали більш стійкими та справедливими. Ми можемо зробити так багато, щоб надихнути світ сприймати їжу як потужний інструмент для творчості та змін, і рішення Earthshot знаходяться в авангарді цього руху».

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Раніше знаменитий шеф-кухар захоплювався Меган і принцом Гаррі.

Він сказав: «У світі, де кожен має свою думку про людей, яких вони не знають, герцог і герцогиня співчувають людям, яких вони не знають. Вони не просто висловлюють думку. Вони прямують назустріч боротьбі».

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Раніше повідомлялося, на що зважилися принц Гаррі та Меган Маркл задля примирення з королівською родиною. Водночас експерти радять королю Чарльзу позбавити молодшого сина та невістку їхніх королівських титулів.

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