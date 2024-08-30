Відчайдушно цього прагнуть: на що зважились принц Гаррі й Меган Маркл для примирення з родиною
Цього року 42-річна принцеса Кейт здійснила лише два офіційних виходи у світ, але днями її сфотографували під час відвідування церкви з принцом Вільямом. Принцеса їхала на пасажирському сидінні, коли чоловік віз її до церкви Краті Кірк біля замку Балморал.
Королівський письменник Філ Дампір описав її літні канікули в Абердинширі як «позитивний» крок в її одужанні, пише independent.co.uk.
Це відбувається на тлі повідомлень про те, що принц Гаррі й Меган Маркл «відчайдушно» хочуть провести мирні переговори з королівською родиною.
Відносини Сассекських з членами королівської сім'ї погіршилися після того, як у 2020 році вони перестали виконувати свої обов’язки як її члени.
Інсайдер розповів Daily Mail: «Цілком очевидно, що вони відчайдушно прагнуть почати лікувати розрив».
Вважається, що стосунки погіршилися в результаті рішення Гаррі та Меган дати кілька відвертих інтерв'ю про той час, коли вони ще виконували обов’язки членів королівської родини.
Раніше «ФАКТИ» розповідали, що титул та увага — це все, заради чого Меган Маркл зберігає зв’язок з королівською родиною.
151
Читайте також: Принц Гаррі осоромився: опальний Сассекс не зміг відповісти на питання з життя королівської родини
Читайте нас у Facebook