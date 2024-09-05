Ворог атакував Дніпропетровщину, рятувальники потрапили під обстріл, є поранений

Вранці 5 вересня росія атакувала Дніпропетровську область дроном. Поранено рятувальника, який потрапив під повторний обстріл разом із колегами.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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«Зранку ворог атакував область дроном-камікадзе. Пошкодив інфраструктуру, через що сталося займання. Пожежники приборкували його, коли росіяни завдали повторного удару», — розповів він.

Зокрема, за даними голови ОВА, травмовано 45-річного надзвичайника.

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«Чоловіку надали необхідну допомогу, стан задовільний. Вогнем знищене службове авто», — зазначив Лисак.

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Нагадаємо, що російські війська в ніч на 5 вересня атакували Укрину 78 дронами-камікадзе та балістичною ракетою «Іскандер». ППО збила 60 «Шахедів». Вибухи лунали у Києві. ППО працювала як у Київській області, так і у столиці. Жоден дрон, який РФ направила на Київ, не досяг мети під час атаки окупантів. Зазначимо, що у Київській області обійшлося без постраждалих.

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