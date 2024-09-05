Київ скували затори через 9-годинну тривогу: коли будуть стабілізовані графіки транспорту

У Києві повітряна тривога тривала 9 годин, що стало причиною великих заторів на дорогах у місті, а також колапсу у столичному метро.

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В КМДА зазначають, що наразі нормальна робота метро поступово відновлюється і що рух поїздів організовано з урахуванням наявної кількості машиністів та рухомого складу, які є на цей час.

Оскільки повітряна тривога тривала усю ніч та вранці, інтервали між поїздами були збільшені через великий потік пасажирів.

Таким чином, наразі час очікування наступного поїзда на різних лініях метрополітену становить:

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Червона лінія — 9−10 хвилин;

Синя лінія — 10 хвилин;

Зелена лінія — 10 хвилин.

У КМДА зазначили, що загалом для відновлення нормальних графіків поїздів потрібно приблизно 1−1,5 години.

Зазначимо, що через загрозу чергових російських атак у Києві оголосили повітряну тривогу ще 4 вересня о 23:29. Небезпека тривала усю ніч. Вранці 5 вересня відбій дали лише о 08:38. В столичному регіоні, а також у Києві працювала ППО.

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В Київській області тривога тривала ще довше — 11 годин.

«В регіоні працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не зафіксовано. Постраждалі серед населення відсутні. Внаслідок падіння уламків збитих цілей є пошкодження 6 приватних будинків. В них вибиті вікна, пошкоджено покрівлю. Також ушкоджено господарчу будівлю та авто. Крім того, побиті вікна в одному із багатоквартирних будинків. В трьох районах області ліквідовано пожежі трав’яної підстилки», — повідомив керівник ОВА Руслан Кравченко.

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За даними командування Повітряними силами ЗСУ, у ніч на 5 вересня 2024 року ворог атакував однією балістичною ракетою «Іскандер-М» із окупованого Криму та 78-ма ударними БпЛА типу «Shahed» (райони пусків — Курськ, Єйськ, Приморсько-Ахтарськ).

В результаті протиповітряного бою збито 60 ударних БпЛА. Два безпілотники повернулись у росію, один — у білорусь. 15 — локаційно втрачені на території України (імовірно під впливом засобів РЕБ), інформація про руйнування чи потерпілих не надходила.

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій, Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Полтавській, Чернігівській, Житомирській, Запорізькій та Херсонській областях.

Нагадаємо, що напередодні масованих атак зазнали Львів, де ворожі ракети вдарили по житловій забудові у центрі міста, Суми, де зафіксовані влучання у будівлю університету, а також Полтава, де під час удару по Інституту зв'язку загинуло більше півсотні людей, а близько 300 зазнали поранень.

Фото — скріншот

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