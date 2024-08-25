Індія допомагає росії обходити санкції: західні ЗМІ про візит Моді до України

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, прибувши до москви в липні, в день, коли російські окупанти обстріляли «Охматдит», привітав главу кремля путіна теплими обіймами. Ці кадри були широко розрекламовані російською пропагандою на державному телебаченні. Меседж: глави провідних держав продовжують приїжджати до російської столиці, путін не перебуває в міжнародній ізоляції, а такі великі країни, як Китай чи Індія, не дистанціюються від нього. Навпаки: російського президента обіймають. Українське керівництво, зокрема, критикувало Моді за його близькість до росії. Президент України Володимир Зеленський заявив: «Це велике розчарування і руйнівний удар по мирних зусиллях бачити, як лідер найбільшої демократії світу обіймається з найкривавішим злочинцем світу в такий день у москві».

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Але тепер обидва отримали шанс обговорити ці розбіжності особисто. Моді 23 серпня відвідав Україну і також обійняв Зеленського на знак привітання. Під час візиту до Києва прем'єр-міністр Індії запропонував виступити в ролі «друга», щоб допомогти встановити мир. У спільній заяві для журналістів Моді закликав до якнайшвидшого діалогу між росією та Україною. «Шлях до вирішення може бути знайдений тільки через діалог і дипломатію. І ми повинні рухатися в цьому напрямку, не втрачаючи часу», — сказав він.

Але залишається незрозумілим, наскільки це взагалі реалістично, пише видання t-online.

Географічно Україна знаходиться далеко від Індії. Тому встановлення тут миру має другорядне значення для Моді, який більше переймається інтересами своєї країни в Україні. Індія проводить ризиковану політику гойдалок між Заходом і росією — і індійський прем'єр зовсім не зацікавлений в ослабленні путіна з власних стратегічних міркувань. Але як довго триватиме ця стратегія?

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Для Моді його візити до Східної Європи є складним балансуванням. Лише напередодні поїздки до Києва прем'єр-міністр Індії під час візиту до Польщі закликав до переговорів у війні між росією та Україною.

«Індія твердо переконана, що жодна проблема не може бути вирішена на полі бою», — сказав Моді під час спільного виступу з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском у Варшаві. Його країна підтримує «діалог і дипломатію».

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Але чи справді це так? Правда, яка стоїть за заявами Індії про мир і за посмішкою Моді, м'яко кажучи, жорстока, вважають автори статті.

Індія насправді робить не дуже багато для того, щоб ініціювати мирні процеси. Це і не було б завданням індійського керівництва, адже російська агресія в Україні не зачіпає безпекові інтереси Індії. Однак як найбільш густонаселена демократія Індія перебуває під особливою увагою на міжнародній арені. Ще й тому, що країна почала отримувати фінансову вигоду від війни. Індія є другим за величиною імпортером російської нафти після Китаю, і її імпорт зріс на 111 відсотків порівняно з 2022 і 2023 роками. Індійські компанії отримують подвійну вигоду: з одного боку, путін змушений дешево продавати свою нафту на світовому ринку через західні санкції, а з іншого — Індія заробляє великі гроші, переробляючи сиру нафту в інші нафтопродукти, такі як дизельне пальне, і продаючи їх до Європи.

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Таким чином, Індія не лише допомагає фінансувати агресивну війну путіна в Україні. Вона також допомагає росії обходити санкції. Західні держави не поспішають втручатися, оскільки США та Німеччина, зокрема, проводять стратегію, спрямовану на те, щоб відірвати Індію від її традиційного альянсу з росією.

Однак Моді дозволить це лише частково, оскільки він не зацікавлений в ослабленні росії. Індія насамперед зосереджена на власному конфлікті з Китаєм. Протягом останніх десятиліть росія та Радянський Союз завжди були гарантією безпеки Індії та найважливішим союзником Делі. Однак війна в Україні перевернула багато речей з ніг на голову. путін і президент Китаю Сі Цзіньпін стали ближчими не лише як «стратегічні партнери». росія була настільки ослаблена путінським вторгненням, що Китай, очевидно, є домінуючою силою у відносинах. І це має конкретний вплив на інтереси безпеки Індії.

До початку російської агресії індійська армія майже повністю залежала від російського оборонного імпорту. Однак, оскільки деякі з цих товарів потрібні росії для ведення війни, рф не може виконати частину своїх обіцянок щодо постачання, зокрема, у сфері військово-повітряних сил. Це змушує Моді переосмислити свої дії і водночас дає можливість Заходу прив'язати Індію до себе.

Саме тому останніми роками між індійською армією та західними країнами відбувається все більше оборонної співпраці та спільних маневрів. Таким чином, західні держави, вочевидь, дали Індії відстрочку, тобто час, щоб послабити її сильну залежність від росії. Західні дипломати також пояснили це t-online. Кажуть, що Індія за зачиненими дверима рішуче засудила російське вторгнення в Україну, а співпраця Заходу з Індією неухильно поліпшується. Але Моді веде подвійну гру. Досі Індія уникала прямого засудження російського нападу на Україну, і, ймовірно, так буде й надалі. Тому що Моді розглядає війну в Україні як європейську проблему.

Тим не менш індійське керівництво більше не може дозволити собі просто загравати з путіним і не відвідувати Зеленського. Ясно одне: Моді не зіткнеться з надто сильним політичним зустрічним вітром, щоб досягти миру в Україні. Ані Сі, ані Моді не чинять жодного тиску на путіна. Індійський прем'єр-міністр завжди намагатиметься дотримуватися середнього курсу у відносинах з росією та Україною. Однак це, своєю чергою, також посилюватиме тиск на Індію з усіх боків, щоб вона зайняла чітку позицію.

Втім, констатують у публікації, Києву також важливо не перебільшувати свої очікування від Індії. Лише у травні Індія оголосила, що купуватиме менше нафти у росії — і це було б величезним дипломатичним успіхом, який, швидше за все, став результатом тиску на Індію з боку США.

Це делікатне балансування, схоже, залишається одним зі стратегічних запобіжників Моді, щоб не викликати антагонізму з путіним.

Раніше політолог-міжнародник Дмитро Левусь пояснив, в чому може полягати мета візиту Моді до Києва.

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