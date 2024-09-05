путін назвав мету війни проти України і заговорив про священний обов'язок своїх вояк та перемови

Російський диктатор володимир путін під час засідання дев'ятого Східного економічного форуму 5 вересня заявив, що головним завданням війни проти України залишається захоплення Донецької області. Він також назвав «священним обов'язком» російських вояк відвоювати назад частину Курської області росії, яку зараз контролюють українські військові.

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«Звільнення Донбасу вважається першочерговим завданням», — заявив глава кремля.

За його словами, жителі прикордонних регіонів росії зараз страждають через розв'язану ним війну, і заявив, що «священний обов'язок збройних сил росії — викинути супротивника з території Курської області.

Кремлівський диктатор наполегливо продовжує применшувати результати успішної української операції на Курщині. Він усіляко намагається переконати російське суспільство, що контроль ЗСУ над сотнею населених пунктів у росії нібито нічого не означає.

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«Київ хотів змусити росію метушитися і нервувати, зупинити наступ на Донбасі, але нічого не вийшло», — продовжує свою мантру правитель росії.

Він також заявив, що через наступ на Курщину українські сили нібито ослабли на ключових напрямках фронту в Україні і зараз «російські війська тільки прискорили наступальні операції».

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Також диктатор заявив, що росія не відмовлялася від переговорів з Україною, але на основі «документів», узгоджених у Стамбулі у 2022 році. Нагадаємо, тоді росіяни вимагали фактичної капітуляції України з «демілітаризацією» та «денацифікацією».

«Чи готові ми з ними вести переговори? Ми ніколи не відмовлялися від цього, але не на основі якихось ефемерних вимог, а на основі тих документів, які були узгоджені та фактично парафовані у Стамбулі», — заявив путін. І додав, що посередниками можуть бути Китай, Бразилія, Індія, бо у нього з представниками цих країн «довірливі» відносини.

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Нагадаємо, українська операція у Курській області розпочалася 6 серпня. 10 серпня, на п'ятий день наступу української армії вглиб росії, президент Володимир Зеленський визнав, що Україна витіснила війну на землю агресора.



27 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що з початку операції в Курській області росії Україна взяла в полон 594 ворожих солдатів і контролює понад 100 населених пунктів, або 1294 кв км.

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