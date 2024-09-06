Безкоштовне соціальне таксі: хто та на яких умовах може скористатися новою послугою в Київській області
Щодня люди з інвалідністю стикаються з перешкодами в пересуванні містом. Щоб допомогти маломобільним групам населення, на Київщині запрацювало безкоштовне соціальне таксі.
За інформацією благодійної організації Save Ukraine, наразі послуга доступна в Ірпені, Бучі та Гостомелі.
Соціальне таксі працює в цих містах, між ними, за потреби, до Києва.
Послуга доступна будні з 8:30 до 17:30. Але є обмеження — 10 поїздок на місяць.
Замовити таксі можна за номером 067 499 3010.
Скористатися соціальним таксі можуть:
- особи з інвалідністю І та ІІ груп із порушенням опорно-рухового апарату;
- діти з інвалідністю, які мають порушення ходи;
- особи з інвалідністю I групи по зору;
- військовослужбовці на реабілітації з порушенням опорно-рухового апарату;
- внутрішньо переміщені особи, які проживають у центрі для маломобільних.
Таксі також можуть скористатися діти вказаних категорій разом із батьками або супроводжуючими особами.
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