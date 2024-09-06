Безкоштовне соціальне таксі: хто та на яких умовах може скористатися новою послугою в Київській області

Щодня люди з інвалідністю стикаються з перешкодами в пересуванні містом. Щоб допомогти маломобільним групам населення, на Київщині запрацювало безкоштовне соціальне таксі.

ВІДЕО ДНЯ

За інформацією благодійної організації Save Ukraine, наразі послуга доступна в Ірпені, Бучі та Гостомелі.



Соціальне таксі працює в цих містах, між ними, за потреби, до Києва.

Послуга доступна будні з 8:30 до 17:30. Але є обмеження — 10 поїздок на місяць.

Замовити таксі можна за номером 067 499 3010.

РЕКЛАМА

Скористатися соціальним таксі можуть:

- особи з інвалідністю І та ІІ груп із порушенням опорно-рухового апарату;

- діти з інвалідністю, які мають порушення ходи;

РЕКЛАМА

- особи з інвалідністю I групи по зору;

- військовослужбовці на реабілітації з порушенням опорно-рухового апарату;

РЕКЛАМА

- внутрішньо переміщені особи, які проживають у центрі для маломобільних.

Таксі також можуть скористатися діти вказаних категорій разом із батьками або супроводжуючими особами.

Як повідомляли «ФАКТИ», в Україні змінили умови мобілізації чоловіків з інвалідністю.

67

Читайте нас у Facebook