Представився лікарем: на Дніпропетровщині педофіл жорстоко зґвалтував 8-річну дівчинку

В Україні засудили ще одного педофіла. Суд апеляційної інстанції Дніпропетровської області виніс вирок у вигляді довічного позбавлення волі 36-річному місцевому мешканцю, повідомляють у Дніпровські обласній прокуратурі.

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Мешканця Дніпропетровщини визнано винним у зґвалтуванні малолітньої дитини та незаконному придбанні, зберіганні вибухової речовини і боєприпасів без передбаченого законом дозволу.

Слідчі довели, що у вересні 2022 року засуджений помітив у дворі багатоповерхового будинку двох малолітніх дітей, які поверталися додому.

Зайшовши з ними до під’їзду, він представився лікарем та потрапив з дітьми до їхньої квартири.

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Пересвідчившись, що в квартирі немає дорослих, чоловік попросив 7-річного хлопчика почекати в іншій кімнаті, а сам зґвалтував 8-річну дівчинку, причинивши їй тяжкі тілесні ушкодження.

Сторона захисту просила скасувати вирок суду першої інстанції та призначити новий судовий розгляд. Але суд підтримав позицію прокурора та залишив без задоволення апеляційні скарги неодноразово засудженого.

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Наразі вирок набрав законної сили.

Інформацію про засудженого включено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

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Як повідомляли «ФАКТИ», в Україні нещодавно до довічного ув’язнення за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості неповнолітнього засудили колишнього керівника громадської організації.

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