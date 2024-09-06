Били «Іскандерами»: в Павлограді вже 50 постраждалих внаслідок російської атаки

Вранці 6 вересня росіяни знов атакували Дніпропетровщину — балістикою вдарили по Павлограду.

На цей час у місті вже півсотні постраждалих. Найстаршому 86 років. Найменшому — 4, повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Наразі відомо, що постраждали троє дітей — 9-річна дівчинка, та хлопці 11 та 4 років.



«Всім надають необхідну допомогу. Побиті оселі місцевих. Наслідки ще уточнюють», — додав голова ОВА.

За його словами, серед людей, які у лікарні, двоє важких. Медики роблять все, аби їх врятувати.

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Очільник області зазначив, що у місті сталося декілька займань. В одній з багатоповерхівок горіла квартира. Вогонь надзвичайники приборкали та врятували п'ятьох людей.

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Зранку росіяни також поновили удари по Нікопольщині. Через обстріл знеструмлені 7 населених пунктів району. Серед них Нікополь та Марганець. Тільки безпекова ситуація дозволить, енергетики стануть до роботи.

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«Зробимо все, аби повернути людям світло якнайшвидше. Та найперше заживимо критично важливу інфраструктуру», — зазначив Лисак.

«Попередньо застосовано п’ять балістичних ракет типу «Іскандер-М"/KN-23 з Воронезької та Ростовської областей. На жаль, є постраждалі. Закликаємо не ігнорувати повітряну тривогу!» — розповіли у Повітряних силах.



Сьогодні вночі росіяни також вдарили по населеним пунктам Львівської області. А вчора у Львові внаслідок ворожої атаки постраждали 19 людей. Семеро людей загинули.

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