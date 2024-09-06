Якість «шахедів» у рф погіршується: експерт пояснив причини

Аналітик Defense Express Сергій Згурець переконаний — навіть якщо росіяни й змогли наростити виробництво БПЛА «шахед» (Shahed), які щодня запускають по містах і селах України, їхня якість значно знизилась.

ВІДЕО ДНЯ

«Запаси БПЛА Shahed були більшими у ворога, — сказав Сергій Згурець. — Вони змогли збільшити темпи виготовлення цих безпілотників. Але якість „шахедів“ погіршується. Вони уже кілька разів залітали на територію білорусі, це свідчить про помилки у виготовленні. Все більшу частину „шахедів“ знищують ЗСУ без використання засобів фізичного впливу. Під час однієї з атак третина, а то й більше „шахедів“ була збита з курсу й знищена РЕБ».

Разом з тим Згурець додав, що ворог продовжує атакувати Україну масованими ракетними та комбінованими атаками.

«Він забезпечує цю терористичну складову впливу на наше суспільство. Росіяни хочуть показати, що в них є достатня кількість сил та засобів, щоб постійно обстрілювати нашу територію», — зазначив експерт.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, 53 людини загинуло внаслідок ворожого удару по навчальному закладу в Полтаві 4 вересня.

РЕКЛАМА

20

Читайте нас у Facebook