Загарбники знову вдарили по Костянтинівці: є загиблі та поранені

В суботу, 7 вересня, окупанти обстріляли ринок у багатостраждальному місті Костянтинівка Донецької області.

Через обстріл три людини загинули і три поранені, розповів голова ОВА Вадим Філашкін.

ВІДЕО ДНЯ

«Росіяни обстріляли місто з артилерії, вбили трьох чоловіків від 24 до 69 років. Три людини отримали легкі поранення, їм надано необхідну медичну допомогу», — написав він.

За даними місцевих ЗМІ, було чутно від 8 до 10 вибухів.

РЕКЛАМА

Через обстріл пошкоджені багатоповерхівка, адмінбудівля, крамниця, аптека, 6 автомобілів і 3 лінії електропередач.

Зазначимо, що російські війська не вперше обстрілюють Костянтинівку на Донеччині. Наприклад, 9 серпня російські окупанти завдали удару по супермаркету «Екомаркет» у Костянтинівці. Тоді повідомлялося про велику кількість жертв та постраждалих. Крім того, 6 вересня 2023 року російські війська також атакували ринок у Костянтинівці. Тоді повідомлялося про 16 загиблих та 30 поранених.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що рашисти сьогодні вночі обстріляли низку міст України, включно з Києвом. І після нічної атаки загарбників збиті російські дрони знайшли навіть біля будівлі Верховної Ради у центрі столиці.

РЕКЛАМА

22

Читайте нас у Facebook