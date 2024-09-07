Буданов назвав Telegram загрозою національній безпеці і розповів, що потрібно зробити з месенджером

Telegram, на який в Україні запропонували ввести податок, становить загрозу національній безпеці. Його закрити в Україні важко технічно, але можливо.

ВІДЕО ДНЯ

Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв’ю «Радіо Хартія».

На питання про те, чи можна вважати Telegram шкідливим, Буданов відповів ствердно.

«Я ніколи не боявся цього сказати. Прямо кажу, Telegram — це загроза нашій національній безпеці. Я це кажу абсолютно прямо, і ми це навіть документально робили», — заявив Буданов.

РЕКЛАМА

За його словами, дослідження підтверджують, що Telegram став головним джерелом інформації для українського суспільства. При цьому керівник ГУР зазначив, що не підтримує закриття Telegram в Україні.

«Я не за те, щоб його взяти і закрити. Це, до речі, досить важко зробити, але можливо. Я виступаю за те, щоб „офізичити“ всі ці Telegram-канали. Якщо ти хочеш висвітлювати новини, будь ласка, зареєструйся», — сказав Буданов.

РЕКЛАМА

Керівник воєнної розвідки також наголосив, що заблокувати Telegram, як російські соцмережі «Одноклассники» та «Вконтакте», технічно важче, але це можливо. Буданов також зазначив, що Twitter (Х) не шкідливий для українців.

Зазначимо, що в Україні довгий час йдуть дискусії щодо обмеження Telegram. Українська влада наголошує, що головна проблема полягає в анонімному поширенні інформації у месенджері.

РЕКЛАМА

Розмови про закриття Telegram відновилися не тільки, а й в усьому світі після того, як у Франції був затриманий засновник месенджера Павло Дуров. Його звинувачують у тому, що він не модерував сервіс та не працював зі слідством. На що Дуров навів свої доводи.

76

Читайте нас у Facebook