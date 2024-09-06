В Україні запропонували ввести податок на Telegram

Протягом останнього місяця дуже активно обговорюється заборона або модерація Telegram в Україні. Особливої актуальності це питання набуло через арешт власника месенджера Павла Дурова у Франції. На тлі можливих звязків власника цього месенджера з країною агрессором та його використання в комерційних цілях, необхідно дорівняти Telegram до інших соціальних мереж, таких як YouTube, Facebook та Instagram, які вже сплачують податки в Україні, вважає адвокат Василь Костюк.

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«Починаючи з 2022 року, в Україні запрацював новий податок під кодовою назвою „податок на Google“. Великі технологічні компанії сплачують 20% податку на додану вартість. Дана дія спрямована на збільшення доходів держбюджету від ПДВ за рахунок залучення до оподаткування ПДВ нерезидентів, що надають фізособам електронні послуги, місце постачання яких розташоване на митній території України», — нагадав Костюк.

Адвокат Василь Костюк

Він зазначив, що в Telegram останнім часом набирає більшої популярності реклама, як і в інших соціальних мережах.

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«Таким чином, компанія діє на території України, здійснює економічну діяльність, але не сплачує податки до бюджету воюючої країни. Враховуючи великий дефіцит бюджету та бажання уряду підняти податки для населення та компаній, які працюють в білу, введення податку, а саме ПДВ 20% для Telegram дуже вчасне рішення. Ухилення від сплати ПДВ дуже поширене явище в Україні, внаслідок діяльності так званих конвертаційних центрів та відмивання коштів, державний бюджет втрачає мільярди гривень», — написав він.

Введення податку, на його думку, може допомогти вивести з тіні частину економічної діяльності, яка здійснюється через Telegram-канали.

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«Податок на Telegram може стати додатковим джерелом доходів для державного бюджету, який особливо необхідний в умовах великої війни. Всі гравці на ринку повинні дотримуватися однакових правил, оскільки інші соціальні мережі сплачують податки, то й Telegram має це робити», — додав він.

Костюк нагадав, що наразі в Україні гостро стоїть питання необхідності модерації Telegram, адже через месенджер здійснюються всі тіньові операції та протизаконні дії, відмивання коштів.

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«Не випадково влада Франції, через відсутність модерації в Telegram, звинувачує власника у співорганізації схем з ухилення оподаткування та відмивання коштів», — прокоментував Костюк.

Введення податку, на його думку, допоможе вивести з тіні частину економічної діяльності, яка здійснюється через Telegram-канали, і таким чином збільшити податкові надходження до бюджету.

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