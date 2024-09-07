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Перець по-корейськи: рецепт смачної, соковитої та ароматної закуски з пікантною добавкою

16:21 7 вересня 2024
перець

Відома блогерка Alina FooDee, яка нещодавно поділилася рецептом курки з соусом дзадзики, запропонувала дуже смачну закуску болгарського перцю із соєвим соусом.

Інгредієнти:

2−3 невеликі перці (вага в очищеному відео 350 г)
Цибуля червона — 100−120 г
Невеликий пучок петрушки та 1 зубчик часнику
Сіль — 0,5 ч.л.
Цукор — 1 ч.л.
Лимонний сік або оцет 6% - 1 ст.л.
Рослинна олія — 2 ст.л.
Кунжут — 1 ст.л.
Соєвий соус — 0,5 ст.л.

Приготування:

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Болгарський перець помити, видалити серединки та нарізати тонкими смужками.

Залити перець окропом і залишити на 10 хвилин, щоб овоч став м'якшим.

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Цибулю нарізати тонко. Також подрібнити петрушку та часник.

Перець відцідити на друшляк. Додати до нього цибулю, петрушку та часник.

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Потім додати сіль, цукор, оцет.

На сковороді прогріти олію і додати до неї кунжут, добре прогріти.

Вилити заправку у салатник, перемішати та залишити маринуватися на 15−20 хвилин.

Потім додати соєвий соус і знову перемішати.

Перед подачею на стіл закуску потрібно охолодити у холодильнику.

Вона відмінно підходить до м'ясних та рибних страв.

А на зиму можна приготувати пікантний болгарський перець у кетчупі «Чилі».

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