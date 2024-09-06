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Без стерилізації: приготуйте на зиму пікантний болгарський перець в кетчупі «Чилі»

13:25 7 вересня 2024
перець у кетчупі «Чилі»

Якщо ви маєте багато перцю, то його можна використати разом з іншими компонентами не тільки в приготуванні смачної сирої баклажанової ікри. Щоб насолоджуватися смаком болгарського перцю навіть взимку, спробуйте замаринувати його з кетчупом «Чилі».

Консервування перцю в кетчупі «Чилі» — це досить простий процес, консервація не потребує стерилізації. Не потрібно багато інгредієнтів чи спеціальних умінь, а результат буде смачним і корисним. Перчик виходить ароматним, пікантним, кисло-солодким, в міру гострим і чудовим на смак. Ведуча каналу «Прості Рецепти» в YouTube Юлія Ковальчук радить обов'язково приготувати цю заготовку на зиму.

Інгредієнти:

  • Перець болгарський — 4 кг
  • Часник — 2 зубчики в кожну банку
  • Перець чорний (горошком) — 3 шт. в кожну банку
  • Перець духмяний (горошком) — 1 шт. в кожну банку
  • Лавровий лист — 1 шт. в кожну банку

Для маринаду:

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  • Вода — 1200−1300 мл
  • Кетчуп «Чилі» — 1 велика пачка (380 г)
  • Цукор — 10 ст. л. (без гірки) (200 г)
  • Сіль — 2 ст. л.
  • Рослинна олія — 200 мл
  • Оцет 9% - 200 мл

Приготування:

1. Перець вимити, очистити від насіння та нарізати великими шматочками, зручними для консервування.

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2. Готуємо маринад: у велику каструлю налити воду, додати кетчуп «Чілі», цукор, сіль, рослинну олію та довести до кипіння.

3. Після закипання маринаду додати нарізаний перець і варити 10−15 хвилин на середньому вогні. Після цього додати оцет та подрібнений часник в каструлю з перцем. Продовжувати варити ще 5 хвилин.

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4. Гарячий перець розкласти в стерилізовані банки та залити маринадом. Щільно закрити кришками. Банки перевернути догори дном і накрити ковдрою до повного охолодження. Зберігати в прохолодному місці.

Цей рецепт забезпечить чудовий смак перцю на зиму, з приємним пікантним відтінком кетчупу «Чілі».

Нагадаємо, якщо ви хочете смакувати перець вже тут і зараз, то спробуйте приготувати пікантний балканський делікатес — перець в йогурті.

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