«Фішка» — в соусі: курочка з дзадзики та овочами від Аліни Foodee — просто, швидко, смачно

Фудблогерка Alina FooDee часто спрощує вже відомі рецепти, але результат тільки виграє.

Сьогодні Аліна запропонувала приготувати швидку вечерю чи обід з курки з цікавим соусом.

ВІДЕО ДНЯ

«Простий, швидкий та смачний рецепт на вечерю чи обід. Курка з соусом дзадзики та овочами. Ви можете загорнути всі інгредієнти у лаваш як шаурму» , — зазначає блогерка.

Інгредієнти:

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Курячі стегна — 400 г

Сіль, мелений перець — за смаком

Часник — 2 зубчики

Помідор — 1 шт.

Цибуля — ¼

Листя салату

Соус Дзадзікі:

Йогурт — 120 г

Огірок — 100 г

Лимонний сік — 1 ст.л.

Оливкова олія — 1 ст.л.

Сіль — за смаком

Цукор — щіпка

Часник — 1 зубчик

Кріп, м'ята

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Піта — 4−5 коржів

Приготування:

Курку (шкірку не знімати) посолити, поперчити та обсмажити, додавши часник.

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Для соусу натерти огірок, додати йогурт, часник, лимонний сік, оливкову олію, сіль, цукор, мелений перець та зелень.

Кількість зелені можна регулювати. Все перемішати.

Курку дрібно нарізати і додати до соусу.

Білу або синю цибулю нарізати дрібно. Також нарізати помідор.

З усього цього можна приготувати бутерброди, використовуючи напої або лаваш.

Докладніше процес приготування Аліна показала у своєму відео.

А любителям випічки варто звернути увагу на рецепт шарлотки з яблук на сковороді від Alina FooDee.

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