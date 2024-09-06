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«Фішка» — в соусі: курочка з дзадзики та овочами від Аліни Foodee — просто, швидко, смачно

15:49 6 вересня 2024
Alina FooDee

Фудблогерка Alina FooDee часто спрощує вже відомі рецепти, але результат тільки виграє.

Сьогодні Аліна запропонувала приготувати швидку вечерю чи обід з курки з цікавим соусом.

«Простий, швидкий та смачний рецепт на вечерю чи обід. Курка з соусом дзадзики та овочами. Ви можете загорнути всі інгредієнти у лаваш як шаурму» , — зазначає блогерка.

Інгредієнти:

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Курячі стегна — 400 г
Сіль, мелений перець — за смаком
Часник — 2 зубчики
Помідор — 1 шт.
Цибуля — ¼
Листя салату

Соус Дзадзікі:
Йогурт — 120 г
Огірок — 100 г
Лимонний сік — 1 ст.л.
Оливкова олія — 1 ст.л.
Сіль — за смаком
Цукор — щіпка
Часник — 1 зубчик
Кріп, м'ята

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Піта — 4−5 коржів

Приготування:
Курку (шкірку не знімати) посолити, поперчити та обсмажити, додавши часник.

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Для соусу натерти огірок, додати йогурт, часник, лимонний сік, оливкову олію, сіль, цукор, мелений перець та зелень.
Кількість зелені можна регулювати. Все перемішати.

Курку дрібно нарізати і додати до соусу.

Білу або синю цибулю нарізати дрібно. Також нарізати помідор.

З усього цього можна приготувати бутерброди, використовуючи напої або лаваш.
Докладніше процес приготування Аліна показала у своєму відео.

А любителям випічки варто звернути увагу на рецепт шарлотки з яблук на сковороді від Alina FooDee.

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