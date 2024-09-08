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«В якийсь момент обіс_ався і не зміг повернутися»: Анатолій Анатолич жорстко пройшовся по своєму куму Владу Ямі

17:49 8 вересня 2024
Анатолій Анатоліч

Український ведучий Анатолій Анатоліч висловився про поведінку танцівника Влада Ями, який на початку повномасштабної війни виїхав до США й там і залишився.

Шоумен говорить, що хоч хореограф і є хрещеним батьком його сина, однак він його не захищатиме. Анатоліч переконаний, що Влад Яма взагалі не в контексті того, що відбувається в Україні, і не розуміє настроїв українців.

«Яма — хрещений батько мого сина. Я не буду його захищати. Я можу сказати лише одне, що він не в контексті абсолютно. Це біда насправді багатьох людей, які загубилися, в якийсь момент обісралися, злякалися і не змогли повернутися», — розповів ведучий.

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Анатолій Анатоліч вважає, що Влад Яма втратив зв'язок з Україною та не розуміє, що йому робити та як діяти. Хоч батьки танцівника залишилися в Запоріжжі та потерпають від обстрілів, за словами шоумена, його кум не розуміє до кінця, що ж насправді відбувається в країні, що охоплена війною.

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«Він дійсно абсолютно загубився, втратив контекст і нічого не віддупляє, що треба робити. Хоча його батьки у Запоріжжі під обстрілами. Тобто це не те, що він обрубав усе, але він не розуміє, що відбувається в нашій країні», — додав шоумен.

Як писали «ФАКТИ», Влад Яма, який на початку повномасштабної війни виїхав до США, часто стикається з хейтом в Мережі.

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